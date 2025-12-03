Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Luật VAR mới của FIFA gây tranh cãi

  • Thứ tư, 3/12/2025 05:40 (GMT+7)
  • 24 phút trước

FIFA chuẩn bị tiến hành thay đổi lớn trong luật VAR tại World Cup 2026, bất chấp đề xuất này từng bị các giải đấu và nhiều thành viên từ chối.

FIFA muốn VAR can thiệp sâu hơn vào diễn biến trận đấu.

Thay đổi dự kiến mở rộng phạm vi VAR can thiệp vào các tình huống phạt góc – bước đi được xem là gây tranh cãi nhất kể từ khi công nghệ này ra đời. Quyết định đồng nghĩa IFAB phải tổ chức các đợt thử nghiệm quy mô lớn trên toàn thế giới trước khi đưa công nghệ mới vào World Cup tại Mỹ, Canada và Mexico vào hè 2026.

Theo BBC Sport, FIFA quyết tâm đưa VAR vào giám sát các tình huống phạt góc tại World Cup 2026, dù nhiều giải vô địch quốc gia không muốn áp dụng rộng rãi. Họ lo ngại rằng việc can thiệp quá mức của VAR sẽ khiến trận đấu bị gián đoạn và kéo dài thời gian.

Huyền thoại trọng tài Pierluigi Collina – hiện là Trưởng ban Trọng tài FIFA, ủng hộ mạnh mẽ cải cách này. Ông dẫn chứng tình huống gây tranh cãi ở chung kết Euro 2016, khi Bồ Đào Nha được hưởng quả đá phạt trong hiệp phụ và suýt ghi bàn. Collina cho rằng những sai sót như vậy cần được công nghệ xử lý triệt để.

Tuy nhiên, các nhà điều hành bóng đá Anh, trong đó CEO FA Mark Bullingham vẫn cho rằng không cần mở rộng VAR thêm nữa. Ông nhấn mạnh: "Bóng đá có quá nhiều sự gián đoạn rồi. Chúng tôi không nghĩ VAR cần mở rộng thêm ở thời điểm hiện tại".

IFAB sẽ họp lại vào tháng 1 để thảo luận sâu hơn trước khi ra quyết định cuối cùng. Người hâm mộ đang chờ xem FIFA có đủ thuyết phục giới chức để biến thay đổi này thành hiện thực, sau khi hoàn tất các thử nghiệm và đảm bảo hệ thống đủ chính xác cho giải lớn nhất hành tinh.

Hiểu Phong

