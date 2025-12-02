FIFA sai hướng trong vụ bảy cầu thủ Malaysia?

Quyết định cấm thi đấu 12 tháng của FIFA dành cho bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia cho thấy một nghịch lý: người chơi đang bị buộc gánh trách nhiệm cho những quy trình hành chính họ không hề kiểm soát.

Thông cáo mới nhất của Liên đoàn Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới (FIFPRO) phơi bày một thực tế đáng lo: bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia đang trở thành nạn nhân của một án phạt mà họ không thể tự bảo vệ mình. Ủy ban Kháng cáo của FIFA ra quyết định cấm cả nhóm thi đấu trong 12 tháng, dù chính quá trình điều tra xác nhận họ không làm giả bất kỳ giấy tờ nào.

Những tài liệu họ nộp là giấy tờ hợp lệ. Câu hỏi đặt ra: vì sao cầu thủ phải trả giá cho sai sót đến từ những khâu nằm ngoài tầm với?

Bảy người cùng rơi vào một hoàn cảnh cho thấy vấn đề không còn là lỗi cá nhân. Nó phản ánh lỗ hổng của hệ thống: cầu thủ bị buộc phải chịu trách nhiệm cho quy trình hành chính do Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) thực hiện.

Nhóm cầu thủ nhập tịch Malaysia không thể tự xin xác nhận pháp lý ràng buộc từ FIFA. Họ chỉ có thể tuân thủ các bước được yêu cầu: nộp hồ sơ cá nhân, làm việc với cơ quan chức năng Malaysia, thực hiện thủ tục tuyên thệ, nhận hộ chiếu do chính phủ cấp, và chờ FAM phê duyệt tư cách thi đấu. Toàn bộ quy trình đều do các cơ quan khác vận hành.

Bóng đá Malaysia vướng bê bối lớn.

Phạt cầu thủ vì “giấy tờ sai” chẳng khác nào phạt người đi đường vì cây cầu vượt bị xây sai thiết kế. Khi hệ thống xác minh phụ thuộc hoàn toàn vào liên đoàn, việc đổ lỗi cho người chơi là vô lý. FIFPRO gọi đây là “án phạt không tương xứng”, và nhận định này không hề dựa trên cảm tính.

Nếu giấy tờ được FIFA thừa nhận là thật, nếu cầu thủ không có quyền tự xác minh, thì việc quy trách nhiệm cho họ chẳng khác nào áp tội vào khoảng trống.

Điều đáng nói hơn là họ phải đối mặt với hệ quả trực tiếp: bị treo quyền thi đấu ở CLB, gián đoạn sự nghiệp, ảnh hưởng đến hợp đồng. Tất cả đến từ một sai phạm nhiều khả năng xuất phát từ cách thức xử lý giấy tờ của liên đoàn và cơ quan hành chính.

Bóng đá Đông Nam Á từng trải qua nhiều rắc rối liên quan đến nhập tịch, nhưng hiếm khi người chơi lại trở thành nạn nhân rõ ràng đến vậy.

Kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) là cơ hội cuối để bảy cầu thủ tìm lại công bằng. Nhưng đây không chỉ là cuộc chiến của họ. Vụ việc đặt ra yêu cầu cấp bách phải cải tổ quy trình xác minh tư cách thi đấu quốc tế: minh bạch hơn, có cơ chế độc lập hơn, và không để cầu thủ gánh trách nhiệm thay cho cả hệ thống.

FIFPRO lên tiếng vì họ hiểu một điều căn bản: bóng đá không thể công bằng nếu cầu thủ bị trừng phạt cho những việc họ không làm. Và khi công lý lệch hướng, niềm tin vào toàn bộ cấu trúc quản lý bóng đá mới là thứ tổn hại nhiều nhất.