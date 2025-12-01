Cầu thủ nhập tịch Malaysia bị trả về CLB chủ quản

Imanol Machuca, cầu thủ bị cáo buộc sử dụng giấy tờ nhập tịch bất hợp pháp để khoác áo Malaysia, sẽ chính thức chia tay Velez Sarsfield vào cuối tháng 12.

Imanol Machuca đối mặt tương lai u ám.

Đội bóng Argentina quyết định không gia hạn hợp đồng mượn trong bối cảnh cuộc điều tra về bê bối làm giả tài liệu của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) ngày càng lan rộng.

Machuca sẽ trở lại Fortaleza, CLB chủ quản tại Brazil. Tuy vậy, tương lai của anh vẫn bị bao phủ bởi nhiều dấu hỏi. Fortaleza chưa đưa ra kế hoạch cụ thể cho cầu thủ 26 tuổi, trong khi các giải đấu trong khu vực đang thắt chặt kiểm tra hồ sơ sau vụ việc gây rúng động này.

Machuca là trường hợp mới nhất chịu tác động trực tiếp từ scandal. Trước đó, hai ngoại binh khác dính líu đến đường dây làm giả giấy tờ của FAM, Rodrigo Holgado và Gabriel Palmero, đều bị CLB chủ quản thanh lý hợp đồng.

Việc cả ba cầu thủ đồng loạt rời CLB cho thấy mức độ nghiêm trọng của cáo buộc, đồng thời đẩy FAM vào thế khó khi đối mặt nguy cơ bị FIFA can thiệp.

Vụ việc nổ ra sau khi nhiều tài liệu cho thấy nhóm cầu thủ gốc Nam Mỹ được hợp thức hóa quốc tịch theo quy trình không minh bạch để đủ điều kiện thi đấu cho tuyển Malaysia. Các bản hợp đồng và hồ sơ dân sự bị nghi chỉnh sửa, làm giả hoặc bổ sung thông tin sai lệch. Scandal khiến FAM chịu áp lực lớn từ dư luận, đặc biệt trong bối cảnh đội tuyển quốc gia vừa trải qua chuỗi thành tích thất vọng.

Trong trường hợp cuộc điều tra mở rộng, FAM có thể đối mặt án phạt nặng. Các CLB liên quan cũng đứng trước rủi ro pháp lý. Với Machuca, Holgado và Palmero, scandal không chỉ khiến họ mất hợp đồng mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới uy tín và sự nghiệp.

Quyết định chia tay Machuca cho thấy bóng đá Malaysia vẫn chưa thoát khỏi vòng xoáy khủng hoảng mà vụ bê bối này tạo ra.