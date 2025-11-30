Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
FIFA gây bất ngờ với luật mới

  • Chủ nhật, 30/11/2025 00:04 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

FIFA đang xem xét một quy định gây tranh cãi: cầu thủ được chăm sóc y tế trên sân sẽ buộc phải rời sân trong hai phút, ngoại trừ thủ môn.

FIFA đang nỗ lực để dẹp nạn "câu giờ".

Đây là đề xuất mới nhất của Pierluigi Collina, Trưởng ban trọng tài FIFA, nhằm chấm dứt nạn câu giờ vốn diễn ra tràn lan trong bóng đá hiện đại. Collina từ lâu xem câu giờ là “căn bệnh” làm xấu bóng đá. Ông từng thử nhiều biện pháp mạnh, từ việc cho bù giờ tối đa khiến một số trận World Cup 2022 kéo dài hơn 100 phút, đến quy định tám giây cho thủ môn phát bóng.

Tuy vậy, tình trạng cầu thủ giả vờ đau vẫn xuất hiện hàng tuần ở mọi giải đấu. Theo FIFA, quy định mới nhắm vào hành vi ăn vạ ngày càng phổ biến.

Không hiếm cảnh đội đang dẫn chủ động làm chậm trận đấu: cầu thủ nằm sân, ôm chân, yêu cầu bác sĩ vào sân rồi vài giây sau lại đứng dậy thi đấu bình thường. Việc kéo dài thời gian như vậy khiến bóng đá mất tính cạnh tranh, buộc trọng tài phải bù giờ nhiều hơn và làm gián đoạn nhịp trận.

Nếu luật hai phút được áp dụng, cầu thủ sẽ phải trả giá bằng việc tạm thời để đội nhà thi đấu thiếu người. FIFA tin rằng điều này đủ sức răn đe và khiến các cầu thủ cân nhắc trước khi nằm sân.

FIFA khẳng định bóng đá cần trở nên “công bằng và trung thực” hơn, giống cách nhiều môn thể thao khác trừng phạt hành vi gian lận. Dự thảo luật đang tiếp tục được thảo luận trước khi trình lên Hội đồng FIFA để quyết định trong thời gian tới.

Hà Trang

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

