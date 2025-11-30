FIFA gây bất ngờ với luật mới

FIFA đang xem xét một quy định gây tranh cãi: cầu thủ được chăm sóc y tế trên sân sẽ buộc phải rời sân trong hai phút, ngoại trừ thủ môn.

FIFA đang nỗ lực để dẹp nạn "câu giờ".

Đây là đề xuất mới nhất của Pierluigi Collina, Trưởng ban trọng tài FIFA, nhằm chấm dứt nạn câu giờ vốn diễn ra tràn lan trong bóng đá hiện đại. Collina từ lâu xem câu giờ là “căn bệnh” làm xấu bóng đá. Ông từng thử nhiều biện pháp mạnh, từ việc cho bù giờ tối đa khiến một số trận World Cup 2022 kéo dài hơn 100 phút, đến quy định tám giây cho thủ môn phát bóng.

Tuy vậy, tình trạng cầu thủ giả vờ đau vẫn xuất hiện hàng tuần ở mọi giải đấu. Theo FIFA, quy định mới nhắm vào hành vi ăn vạ ngày càng phổ biến.

Không hiếm cảnh đội đang dẫn chủ động làm chậm trận đấu: cầu thủ nằm sân, ôm chân, yêu cầu bác sĩ vào sân rồi vài giây sau lại đứng dậy thi đấu bình thường. Việc kéo dài thời gian như vậy khiến bóng đá mất tính cạnh tranh, buộc trọng tài phải bù giờ nhiều hơn và làm gián đoạn nhịp trận.

Nếu luật hai phút được áp dụng, cầu thủ sẽ phải trả giá bằng việc tạm thời để đội nhà thi đấu thiếu người. FIFA tin rằng điều này đủ sức răn đe và khiến các cầu thủ cân nhắc trước khi nằm sân.

FIFA khẳng định bóng đá cần trở nên “công bằng và trung thực” hơn, giống cách nhiều môn thể thao khác trừng phạt hành vi gian lận. Dự thảo luật đang tiếp tục được thảo luận trước khi trình lên Hội đồng FIFA để quyết định trong thời gian tới.