Fan phải trả tiền để có chữ ký Yamal

Ngôi sao trẻ Lamine Yamal vừa ra quyết định tạm ngừng ký tặng fan khi cân nhắc việc thương mại hóa chữ ký của mình.

Yamal kiếm tiền từ chữ ký của chính mình.

Theo Mundo Deportivo, Yamal sẵn sàng chụp ảnh cùng người hâm mộ, nhưng việc ký tên dần hạn chế. Việc này được người quản lý của cầu thủ khuyến cáo nhằm chuẩn bị cho một thỏa thuận thương mại. Ở đó, các món đồ như áo đấu, giày hay các sản phẩm khác có chữ ký Yamal sẽ được phân phối qua một website chuyên bán kỷ vật của các ngôi sao thể thao toàn cầu.

Mức độ khan hiếm chữ ký càng cao sẽ làm tăng giá trị của sản phẩm. Barcelona cũng hoàn toàn ủng hộ quyết định này, đồng thời đang đàm phán để Yamal cung cấp một số chữ ký cố định phục vụ các cam kết chính thức với câu lạc bộ.

Việc thương mại hóa chữ ký vận động viên vốn phổ biến tại thị trường Mỹ, đặc biệt với các ngôi sao NBA như LeBron James. Barcelona nhìn nhận đây là cơ hội hợp lý, vừa khai thác hiện tượng Yamal vừa tôn vinh cầu thủ trẻ khi anh gắn bó với CLB từ năm 12 tuổi.

Hiện Yamal đã thành gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu lớn như Adidas, Beats, Powerade, Oppo, Konami và Nesquik, đồng thời là đại sứ UNICEF. Tên tuổi của cầu thủ lan tỏa mạnh mẽ, vượt ra ngoài khuôn khổ sân cỏ.

Dễ hiểu khi Yamal lọt top 10 cầu thủ kiếm tiền nhiều nhất thế giới năm 2025. Theo Forbes, chân sút 18 tuổi sở hữu mức thu nhập lên tới 43 triệu USD trong năm qua. Điều này cho thấy sức hút thương mại và tiềm năng phát triển cực lớn của tài năng trẻ người Tây Ban Nha.

