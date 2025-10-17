Yamal kiếm tiền nhanh khó tin

Ở tuổi 18, Lamine Yamal không chỉ bùng nổ trên sân cỏ mà còn sở hữu khối tài sản đáng mơ ước.

Yamal có khối tài sản đáng mơ ước.

Theo Forbes, Yamal lần đầu tiên góp mặt trong top 10 cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới. Chân sút 18 tuổi này sở hữu mức thu nhập ước tính lên tới 43 triệu USD trong một năm qua. Anh cũng được ghi nhận là cầu thủ trẻ nhất góp mặt trong top 10 suốt 22 năm qua.

Đây là bước nhảy vọt đáng chú ý nếu so với những năm trước, cho thấy sức hút thương mại và tiềm năng phát triển cực lớn của tài năng trẻ người Tây Ban Nha.

Báo chí Tây Ban Nha tiết lộ hợp đồng mới từ Barcelona có thể đẩy mức lương của Yamal lên 16,2 triệu USD /mùa, chưa bao gồm tiền thưởng thành tích.

Ngoài lương, phần lớn thu nhập của Yamal đến từ các hợp đồng tài trợ với Adidas, Beats by Dre, Konami, Powerade... Bên cạnh đó, anh còn đăng ký thương hiệu cá nhân “304” cho dòng sản phẩm riêng, qua đó bắt đầu quá trình xây dựng tên tuổi ở tuổi 18.

Yamal là cậu bé vàng của Barcelona.

Sự nghiệp của Yamal thăng tiến nhanh chóng, với đỉnh điểm là chức vô địch Euro 2024 cùng đội tuyển Tây Ban Nha. Từ một tài năng trẻ sáng giá, Yamal trở thành một trong những cầu thủ top đầu và được Transfermarkt định giá đắt nhất thế giới hiện tại ( 234 triệu USD ).

Sau giải đấu, Barcelona quyết định trao cho Yamal chiếc áo số 10 huyền thoại — từng thuộc về Lionel Messi — như một sự công nhận cho tầm ảnh hưởng. Quyết định này giúp vị thế của Yamal tại CLB xứ Catalonia tăng đáng kể.

Trên sân, Yamal liên tục lập kỷ lục về tuổi tác khi ghi bàn và kiến tạo trong những trận đấu quan trọng. Ngoài sân, anh trở thành “gương mặt vàng” trong mắt các thương hiệu toàn cầu.

Với sự kết hợp hoàn hảo giữa thành tích chuyên môn và thương mại, Yamal đang trên con đường trở thành một trong những ngôi sao vừa giàu thành tích, vừa giàu tài sản bậc nhất bóng đá thế giới.

