Nghịch lý của tuyển Indonesia

Việc sa thải Patrick Kluivert cho thấy chiến lược trọng dụng nguồn lực chất xám từ Hà Lan của tuyển Indonesia không quá hứa hẹn như kỳ vọng.

Dàn sao gốc Hà Lan không giúp Indonesia hoá rồng.

Tuy nhiên, thành công tính đến hiện tại của Curacao và Suriname, những đội tuyển cũng trọng dụng nguồn lực từ Hà Lan ở vòng loại World Cup 2026 khu vực CONCACAF cho thấy một nghịch lý: Phải chăng Indonesia làm sai cách?

Tuyển Indonesia không thể hoàn thành mục tiêu với dàn cầu thủ sinh ra tại Hà Lan, dẫn đến thất bại trong vòng loại World Cup 2026 và chấm dứt giấc mơ tham dự giải đấu lớn đầu tiên kể từ năm 1938.

Ngược lại, Curacao và Suriname – hai quốc gia từng là thuộc địa của Hà Lan – đang tiến rất gần đến việc lần đầu tiên lọt vào vòng chung kết World Cup nhờ tận dụng hiệu quả tài năng từ cộng đồng di cư Hà Lan.

Suriname đang dẫn đầu bảng A và nếu duy trì thành tích này ở hai trận đấu vào tháng 11, họ sẽ làm nên lịch sử. Trong khi đó, Curacao dù đánh mất lợi thế, vẫn còn cơ hội khi chỉ kém đội dẫn đầu bảng B Jamaica 1 điểm.

Theo Voetball, đội hình của Indonesia về lý thuyết chất lượng và đắt giá hơn nhiều so với Suriname hay Curacao. Tất nhiên, mọi so sánh đều khập khiễng, nhưng màn trình diễn của dàn sao gốc Hà Lan ở tuyển Indonesia tương phản quá lớn với hai đại diện ở CONCACAF, nơi có điều kiện kém hơn.

Sau hai trận thua liên tiếp dưới sự chỉ đạo của Patrick Kluivert – 2-3 trước Saudi Arabia và 0-1 trước Iraq– tuyển Indonesia chính thức bị loại khỏiu vòng loại bốn World Cup 2026. Thất bại khiến dư luận Indonesia phẫn nộ, chỉ trích HLV Kluivert và buộc Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) phải xem xét lại chiến lược.

Điều đáng nói, HLV Kluivert từng gây thất vọng khi dẫn Curacao trong quá khứ nhưng PSSI vẫn quyết trao cơ hội cho chiến lược gia này, sau khi sa thải HLV Shin Tae-yong. Tờ Bola cho rằng PSSI mù quáng khi trao cơ hội cho toàn bộ ban huấn luyện người Hà Lan.

Curacao (áo xanh) sử dụng hiệu quả các cầu thủ gốc Hà Lan ở hành trình vòng loại World Cup 2026.

Thực tế, các HLV từ Hà Lan chưa mang lại thành công nào cho bóng đá xứ vạn đảo một năm qua. Cách HLV Kluivert sử dụng đội hình, gồm phần lớn các cầu thủ sinh ra ở nước ngoài, chủ yếu tại Hà Lan, cũng bị đặt dấu hỏi.

Cách làm bóng đá của Indonesia tỏ ra "cực đoan" và máy móc hơn nhiều so với Suriname hay Curacao – hai quốc gia từng thuộc Vương quốc Hà Lan. Cả hai đội đều dựa vào dàn cầu thủ sinh ra tại Hà Lan tự nguyện trở về để xây dựng sức mạnh, tận dụng nguồn tài năng dồi dào từ cộng đồng di cư.

Cũng sử dụng dàn HLV và trợ lý từ Hà Lan, nhưng Suriname hay Curacao thành công hơn Indonesia dù không tốn quá nhiều kinh phí. Điều này cho thấy nghịch lý và chua xót với đại diện Đông Nam Á. Không phải cứ rập khuôn hay máy móc với một cách làm sẽ mang lại thành công.