Hình ảnh Yamal phờ phạc bên bạn gái

Việc Lamine Yamal thường xuyên xuất hiện bên cạnh Nicki Nicole trong lúc chấn thương không khỏi khiến người hâm mộ chú ý.

Hình ảnh gây sốt của Yamal bên bạn gái.

Yamal dành trọn thời gian bên Nicki khi cặp đôi cùng nhau đi du lịch tại Croatia. Hình ảnh ngôi sao trẻ của Barcelona tay trong tay rời sân bay cùng Nicki cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ dư luận.

Trong khi Yamal lộ dấu hiệu mệt mỏi, Nicki lại tỏ ra rạng rỡ và cười tươi. Bài đăng trên The Touchline thu hút gần 900.000 lượt xem chỉ sau 1 ngày.

Tuy nhiên, nhiều fan bắt đầu lo ngại rằng Yamal có thể bỏ bê sự nghiệp vì sự tập trung quá mức vào mối quan hệ tình cảm. Thay vì tập trung vào việc phục hồi chấn thương và rèn luyện thể lực, hình ảnh Yamal thư giãn bên bạn gái xuất hiện với tần suất dày đặc.

"Không ghét gì Yamal, nhưng cậu ta khó có sự nghiệp lâu dài như Messi, Ronaldo", "Yamal chọn con đường của Neymar thay vì Messi", "Yamal đang tự hủy hoại sự nghiệp", "Yamal không bao giờ thực sự nghỉ ngơi".... là phản ứng chung của cộng đồng mạng.

Sau khi trở về từ kỳ nghỉ, Nicki cũng đưa đón anh đến buổi tập. Có thể thấy, cô bạn gái hơn 6 tuổi ở bên Yamal trong hầu hết mọi hoạt động hàng ngày. Dễ hiểu khi nhiều ý kiến cho rằng ở độ tuổi của Yamal, anh cần tập trung cao độ vào việc phục hồi và phát triển sự nghiệp, thay vì để tình yêu chi phối quá mức.

Dù vậy, cũng có không ít người ủng hộ mối quan hệ này, cho rằng Yamal xứng đáng được yêu thương và chăm sóc trong lúc khó khăn. Tình yêu và sự hỗ trợ của Nicki có thể là động lực tinh thần giúp anh vượt qua giai đoạn phục hồi chấn thương một cách mạnh mẽ hơn.

Nicki đưa đón Yamal đến sân tập sau khi kết thúc chuyến nghỉ mát ở Croatia.

Cần biết rằng Yamal liên tục cày ải trên sân bóng suốt 2 năm qua. Theo ESPN, Yamal chơi 130 trận chuyên nghiệp và 8.158 phút trước sinh nhật thứ 18. "Nghe có vẻ là một ca chấn thương nhỏ ở đợt FIFA tháng 10 này, nhưng có thể là dấu hiệu của kiệt sức", nguồn tin viết.

Ở độ tuổi tương tự Yamal, Pau Cubarsi mới ra sân 69 trận, Gavi có 60 trận, trong khi Pedri chỉ đạt 49 trận. Thậm chí, Jude Bellingham, cầu thủ được xem là "thi đấu nhiều bất thường", cũng chỉ có tổng cộng 6.216 phút thi đấu ở tuổi 18, ít hơn Yamal gần 2.000 phút.

Bellingham phải đến gần tuổi 19 mới có thể đạt mốc 100 trận thi đấu, còn Yamal làm được điều này khi mới 17 tuổi 7 tháng. Yamal hầu như chưa được nghỉ. Kể từ trận ra mắt Barcelona ở tuổi 15, anh chỉ bỏ lỡ 18 trận vì chấn thương. Nhưng hiện tại, con số này tăng lên.

Rõ ràng người hâm mộ có lý do lo lắng khi Yamal vướng vào chuyện yêu đương ở thời điểm nhạy cảm. Câu hỏi lớn vẫn là liệu Yamal có thể cân bằng giữa tình yêu và sự nghiệp để thực sự vụt sáng thành ngôi sao hàng đầu thế giới?