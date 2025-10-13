Barcelona 'dậy sóng' vì đặc quyền của Yamal

Nội bộ Barcelona đang bị bao trùm bởi những tranh cãi liên quan đến cách đội bóng ưu ái tài năng trẻ Lamine Yamal.

Yamal vướng thêm tranh cãi. Ảnh: Reuters.

Theo nhà báo Romain Molina, gia đình Yamal đang hưởng những đặc quyền vượt xa so với nhiều cầu thủ khác trong đội hình, điều này khiến phòng thay đồ Barcelona xuất hiện những làn sóng bất mãn ngầm.

Nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết cha của Yamal trực tiếp đến văn phòng Barca để phàn nàn rằng con trai mình không nhận được sự hậu thuẫn xứng đáng trong cuộc đua Quả bóng vàng 2025, đặc biệt khi so sánh với đồng đội Raphinha.

Sau lần phàn nàn đó, chiến lược truyền thông của đội bóng xứ Catalonia có sự thay đổi rõ rệt khi tập trung quảng bá hình ảnh Yamal, đồng thời gạt Raphinha ra khỏi trung tâm.

Dù vậy, động thái không nhận được sự đồng thuận tuyệt đối trong nội bộ Barcelona. Một số cầu thủ được cho là tỏ ra khó chịu, nhưng không dám công khai phản đối, bởi Yamal hiện được bảo vệ trong một "vòng tròn bất khả xâm phạm" nhờ sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ gia đình và những thế lực bên ngoài CLB.

Barca bị tố thiên vị Yamal. Ảnh: Reuters.

Ngoài ra, gia đình Yamal còn đưa ra nhiều yêu cầu đặc biệt đối với CLB như quyền sử dụng máy bay riêng, ưu tiên cơ hội chụp ảnh cùng truyền thông, cũng như những "quyền lợi không tên" khác. Phần lớn các đề nghị này đều được Barca chấp thuận vì lo ngại sẽ làm mất lòng gia đình ngôi sao trẻ.

Nhà báo Molina nhận định: "Yamal mới 18 tuổi, nhưng cha mẹ cậu ấy đang sống trong một thế giới mà rất ít người từng trải qua. Suốt nhiều năm qua, họ chưa bao giờ bị các bên từ chối. Từ các thương hiệu lớn, CLB cho đến những nhân vật quyền lực, tất cả đều muốn gắn tên mình với Yamal và gia đình họ".

Việc nổi tiếng quá sớm của Yamal khiến nhiều chuyên gia lo ngại Barca đang làm hư tiền đạo người Tây Ban Nha, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển lâu dài của tài năng trẻ này.

Hành động xấu xí của Yamal Tiền đạo Lamine Yamal khiến nhiều CĐV không hài lòng khi ném thẳng áo tập xuống sân thay vì đưa cho trợ lý của Barcelona, ở trận gặp PSG tại Champions League hôm 2/10.