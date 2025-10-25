Amorim: 'Tôi không quan tâm đến những gì Slot nói'

Trước trận gặp Brighton thuộc vòng 9 Premier League sẽ diễn ra lúc 23h30 ngày 25/10, HLV Ruben Amorim lên tiếng về bình luận gây chú ý của Arne Slot sau thất bại 1-2 của Liverpool trước Manchester United tại Anfield.

Ruben Amorim đang hướng tới chiến thắng thứ ba liên tiếp.

Nhà cầm quân người Hà Lan, Arne Slot từng cho rằng “thật khó chơi trước một đội chỉ biết phòng ngự thấp và đá bóng dài”, ám chỉ lối chơi của đối thủ. Phản ứng trước nhận xét đó, Amorim giữ thái độ điềm tĩnh.

Ông cho biết Liverpool giờ đã là chuyện quá khứ và điều quan trọng là chuẩn bị cho trận đấu sắp tới. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha khẳng định mình không quan tâm tới những gì người khác nói, bởi chỉ bản thân ông mới có thể đánh giá đúng đội bóng của mình.

Dù thừa nhận đội cần chơi tốt hơn khi kiểm soát bóng, Amorim nhấn mạnh ông hài lòng khi các học trò thể hiện được khả năng thích ứng linh hoạt trước các đối thủ khác nhau.

Chiến thắng tại Anfield giúp Manchester United có hai trận thắng liên tiếp đầu tiên tại Premier League kể từ khi Amorim lên nắm quyền. Dẫu vậy, ông không xem đây là bước ngoặt lớn, cho rằng việc nói quá nhiều về “bước ngoặt” đôi khi phản tác dụng. Theo Amorim, điều quan trọng nhất là tiếp tục duy trì tinh thần thi đấu và hướng tới trận tiếp theo thay vì mải mê với chiến thắng đã qua.

Về tình hình lực lượng, Amorim cho biết Harry Maguire và Mason Mount đang được theo dõi chấn thương nhẹ, trong khi Lisandro Martínez vẫn phải ngồi ngoài. Bên cạnh đó, tài năng trẻ JJ Gabriel, 15 tuổi, đã được gọi lên tập cùng đội một để làm quen với môi trường thi đấu đỉnh cao. Amorim cho rằng những buổi tập như vậy giúp cầu thủ trẻ hiểu được cường độ và yêu cầu khắc nghiệt của bóng đá chuyên nghiệp.

Giữa những tranh luận bên lề, Amorim vẫn giữ sự tập trung. Ông hướng toàn bộ năng lượng của mình vào mục tiêu duy nhất: duy trì đà chiến thắng và tiếp tục hoàn thiện Manchester United.