MU để trống áo số 9 vì Lewandowski?

  • Thứ sáu, 24/10/2025 20:00 (GMT+7)
  • 21 giờ trước

Theo nhiều nguồn tin từ Anh, MU cân nhắc nghiêm túc việc chiêu mộ Robert Lewandowski vào cuối mùa.

Số 9 bỏ trống của MU đang chờ Lewandowski?

Sau khi khép lại kỳ chuyển nhượng hè với 3 tân binh ở tuyến trên gồm Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko, MU tưởng như hoàn thiện hàng công. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" chưa đóng lại kế hoạch săn tìm trung phong đẳng cấp.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Ben Jacobs, ban lãnh đạo MU vẫn để trống chiếc áo số 9 vì lý do đặc biệt. Trong khi đó, Goal cho biết đội chủ sân Old Trafford xem xét khả năng chiêu mộ Lewandowski theo dạng tự do vào hè 2026.

Hợp đồng của tiền đạo người Ba Lan với Barcelona sẽ hết hạn cuối mùa này. Đội bóng xứ Catalonia có điều khoản gia hạn thêm một năm, song phân vân do lo ngại về thể lực của ngôi sao 37 tuổi trong hệ thống pressing khắc nghiệt của Hansi Flick.

Lewandowski chưa đưa ra quyết định về tương lai. Lời mời từ MU có thể khiến mọi toan tính thay đổi. Sức hấp dẫn từ Premier League cùng cơ hội khoác lên mình chiếc áo số 9 biến viễn cảnh "Lewy" đến Old Trafford không quá xa vời.

Với MU, dù Sesko tiềm năng, đội vẫn thiếu một trung phong thực thụ - người có kinh nghiệm, vừa mang lại ảnh hưởng tức thời. Trong bối cảnh Joshua Zirkzee được cho là sắp ra đi, việc đưa về một chân sút tầm cỡ như Lewandowski là nước cờ hợp lý để duy trì chiều sâu trên hàng công.

Dù vậy, đây là thương vụ mang tính rủi ro cao. Ở tuổi 37, Lewandowski không còn sung sức như thời đỉnh cao tại Bayern Munich. Nhưng nếu MU quyết định đánh cược, họ không chỉ nhắm đến bàn thắng mà còn hướng tới hình ảnh một thủ lĩnh có thể truyền cảm hứng cho lớp trẻ.

Cựu sao MU đá phản lưới, làm đồng đội vỡ xương mặt

Một ngày thi đấu ám ảnh đối với Marcos Rojo khi anh đá phản lưới và vô tình gây chấn thương nghiêm trọng khiến đồng đội phải nhập viện trong cùng một trận đấu.

25:1508 hôm qua

Sancho khiến MU thua lỗ kỷ lục?

Màn trình diễn kém của Jadon Sancho tại Aston Villa khiến ban lãnh đạo MU khó bán anh với giá tốt ở kỳ chuyển nhượng kế tiếp.

30:1819 hôm qua

Tuyên bố sốc về Mason Mount

Cựu danh thủ Paul Merson gây chú ý khi khuyên HLV Ruben Amorim nên để Mason Mount ngồi ngoài ở trận MU gặp Brighton thuộc vòng 9 Premier League tối 25/10.

31:1862 hôm qua

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.

Minh Nghi

    Robert Lewandowski là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Ba Lan hiện khoác áo CLB Bayern Munich. Sau khi cùng Lech Poznan đăng quang Giải VĐQG Ba Lan và bản thân giành danh hiệu Vua phá lưới mùa giải 2009/2010, Lewandowski lần lượt chuyển sang đầu quân cho 2 gã khổng lồ của bóng đá Đức, Borussia Dortmund và Bayern Munich. Trong màu áo tuyển Ba Lan, Lewandowski có trận đấu đầu tiên vào tháng 9/2008. Anh hiện là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử ĐTQG nước này

    Bạn có biết: Lewandowski sinh ra trong một gia đình có truyền thống về thể thao. Cha anh, ông Krzysztof là nhà vô địch Judo quốc gia và có thời gian chơi bóng cho CLB hạng 2 Ba Lan Hutnik Warszawa, trong khi mẹ anh - bà Iwona - cũng từng khoác áo đội bóng chuyền AZS Warszaw.

    • Ngày sinh: 21/08/1988
    • Quê quán: Warsaw, Ba Lan
    • Chiều cao: 1.85 m
    • Câu lạc bộ: Bayern Munich (Đức)

