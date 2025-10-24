MU để trống áo số 9 vì Lewandowski?

Theo nhiều nguồn tin từ Anh, MU cân nhắc nghiêm túc việc chiêu mộ Robert Lewandowski vào cuối mùa.

Số 9 bỏ trống của MU đang chờ Lewandowski?

Sau khi khép lại kỳ chuyển nhượng hè với 3 tân binh ở tuyến trên gồm Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko, MU tưởng như hoàn thiện hàng công. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" chưa đóng lại kế hoạch săn tìm trung phong đẳng cấp.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Ben Jacobs, ban lãnh đạo MU vẫn để trống chiếc áo số 9 vì lý do đặc biệt. Trong khi đó, Goal cho biết đội chủ sân Old Trafford xem xét khả năng chiêu mộ Lewandowski theo dạng tự do vào hè 2026.

Hợp đồng của tiền đạo người Ba Lan với Barcelona sẽ hết hạn cuối mùa này. Đội bóng xứ Catalonia có điều khoản gia hạn thêm một năm, song phân vân do lo ngại về thể lực của ngôi sao 37 tuổi trong hệ thống pressing khắc nghiệt của Hansi Flick.

Lewandowski chưa đưa ra quyết định về tương lai. Lời mời từ MU có thể khiến mọi toan tính thay đổi. Sức hấp dẫn từ Premier League cùng cơ hội khoác lên mình chiếc áo số 9 biến viễn cảnh "Lewy" đến Old Trafford không quá xa vời.

Với MU, dù Sesko tiềm năng, đội vẫn thiếu một trung phong thực thụ - người có kinh nghiệm, vừa mang lại ảnh hưởng tức thời. Trong bối cảnh Joshua Zirkzee được cho là sắp ra đi, việc đưa về một chân sút tầm cỡ như Lewandowski là nước cờ hợp lý để duy trì chiều sâu trên hàng công.

Dù vậy, đây là thương vụ mang tính rủi ro cao. Ở tuổi 37, Lewandowski không còn sung sức như thời đỉnh cao tại Bayern Munich. Nhưng nếu MU quyết định đánh cược, họ không chỉ nhắm đến bàn thắng mà còn hướng tới hình ảnh một thủ lĩnh có thể truyền cảm hứng cho lớp trẻ.