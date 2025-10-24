Tình cảnh trái ngược của 6 cầu thủ rời MU hè 2025

Vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng, MU thành công đẩy Jadon Sancho sang Aston Villa dưới dạng cho mượn. Trong số 6 cầu thủ rời đi, tình cảnh của Sancho thê thảm nhất. Sancho mới ra sân 4 trận trên mọi đấu trường, 2 trong số đó từ ghế dự bị và chưa có bất kỳ bàn thắng hay pha kiến tạo nào. Ở mặt trận Premier League, cựu sao Dortmund góp mặt vỏn vẹn 8 phút.