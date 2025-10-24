Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Tình cảnh trái ngược của 6 cầu thủ rời MU hè 2025

  • Thứ sáu, 24/10/2025 19:00 (GMT+7)
  • 23 giờ trước

Trong 6 cầu thủ đội một chia tay MU ở kỳ chuyển nhượng hè 2025, Rasmus Hojlund và Marcus Rashford có màn trình diễn ấn tượng nhất.

dan cau thu roi MU anh 1

Marcus Rashford tới Barcelona theo dạng cho mượn, kèm theo điều khoản mua đứt không bắt buộc giá 30 triệu bảng. Không ai nghĩ một Rashford chật vật ở MU lại bùng nổ đến vậy trong màu áo Barcelona. Chỉ sau 12 trận, Rashford ghi 5 bàn thắng và có thêm 6 kiến tạo, đạt trung bình 1,24 góp dấu giày mỗi 90 phút.

dan cau thu roi MU anh 2

Real Betis chiêu mộ Antony với giá 21,5 triệu bảng, đi kèm với điều khoản cho phép MU hưởng 50% phí chuyển nhượng nếu CLB La Liga bán cầu thủ người Brazil trong tương lai. Ngoài ra, MU không phải đền bù tiền lương cho Antony. Sau 7 trận mùa này, Antony có 3 bàn và 1 kiến tạo.
dan cau thu roi MU anh 3

Rasmus Hojlund chuyển tới Napoli theo dạng cho mượn giá khoảng 5 triệu bảng, với thỏa thuận mua đứt trị giá 38 triệu bảng được kích hoạt vào mùa hè năm sau nếu đại diện Serie A giành vé dự Champions League. Tiền đạo này sớm ghi dấu ấn với 4 bàn chỉ sau 6 trận ra sân.
dan cau thu roi MU anh 4

Chelsea chi 40 triệu bảng mua đứt Alejandro Garnacho từ MU. "Quỷ đỏ" nhận thêm 10% từ điều khoản chia phần lợi nhuận bán chân sút người Argentina trong tương lai. Garnacho trở thành thương vụ bán cầu thủ thuộc diện "Homegrown" (trưởng thành từ lò đào tạo CLB) cao nhất lịch sử MU. Dù vậy, màn trình diễn của Garnacho khá mờ nhạt. Sau 6 trận ra sân cho CLB chủ sân Stamford Bridge, anh chưa có bàn thắng hay kiến tạo.
dan cau thu roi MU anh 5

Vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng, MU thành công đẩy Jadon Sancho sang Aston Villa dưới dạng cho mượn. Trong số 6 cầu thủ rời đi, tình cảnh của Sancho thê thảm nhất. Sancho mới ra sân 4 trận trên mọi đấu trường, 2 trong số đó từ ghế dự bị và chưa có bất kỳ bàn thắng hay pha kiến tạo nào. Ở mặt trận Premier League, cựu sao Dortmund góp mặt vỏn vẹn 8 phút.
dan cau thu roi MU anh 6

Andre Onana đồng ý gia nhập Trabzonspor theo dạng cho mượn từ MU. Kể từ khi cập bến sân Old Trafford từ Inter Milan với giá 47,2 triệu bảng cách đây hai năm, Onana nhiều lần mắc sai lầm và không duy trì được sự ổn định. Sang Thổ Nhĩ Kỳ, Onana phần nào lấy lại được sự tự tin. Anh thậm chí còn có 1 pha kiến tạo. Hiện Trabzonspor cạnh tranh ngôi vô địch với Galatasaray khi đứng thứ 2 và kém đối thủ 5 điểm.

dan cau thu roi MU anh 7

Ở chiều ngược lại, MU mua sắm rầm rộ khi mang về 5 tân binh gồm Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Diego Leon, Benjamin Sesko và Sense Lammens. Ngoại trừ Leon không có cơ hội ra sân, 4 cầu thủ còn lại đều có đóng góp tích cực vào lối chơi của đội.

Cầu thủ 15 tuổi được trao cơ hội ở đội một MU

MU chuẩn bị tiếp đón Brighton tại Premier League vào cuối tuần này, nhưng tâm điểm của buổi tập trước trận lại là sự xuất hiện của tài năng trẻ JJ Gabriel.

35:2072 hôm qua

MU nhận sai trong vụ Zirkzee

Đội ngũ điều hành Manchester United thừa nhận việc chiêu mộ Joshua Zirkzee từ Bologna mùa hè năm ngoái với giá 36,5 triệu bảng có thể là một sai lầm chiến lược.

35:2074 hôm qua

Rashford từ chối trở lại MU

Tiền đạo Marcus Rashford khẳng định đang tận hưởng quãng thời gian thi đấu tại Barcelona và mong muốn được ở lại đội bóng xứ Catalonia lâu dài.

35:2075 hôm qua

Cuốn “The Italian Job” do cố danh thủ Gianluca Vialli viết chung với nhà báo nổi tiếng Gabriele Marcotti mang tới độc giả góc nhìn khác biệt về bóng đá Italy, nơi cuộc chơi được coi như đánh trận.

Hien tuong 15 tuoi cua Chelsea hinh anh

Hiện tượng 15 tuổi của Chelsea

14 phút trước 17:22 25/10/2025

0

HLV Enzo Maresca cân nhắc trao cơ hội cho Mahdi Nicoll-Jazuli, tài năng 15 tuổi được ví như "Jude Bellingham mới", sau màn trình diễn gây sửng sốt tại UEFA Youth League.

Viet Nam khong khieu nai bong da Malaysia hinh anh

Việt Nam không khiếu nại bóng đá Malaysia

36 phút trước 16:59 25/10/2025

0

Hoàng tử bang Johor - Tunku Ismail Sultan Ibrahim (TMJ), công khai chỉ trích cách xử lý của FIFA, đồng thời khẳng định Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) không gửi đơn khiếu nại.

Minh Nghi

dàn cầu thủ rời MU Antony Rashford MU

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý