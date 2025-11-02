Solskjaer, Ten Hag có thể tái xuất Premier League

Ole Gunnar Solskjaer và Erik ten Hag nằm trong danh sách ứng cử viên cho chiếc ghế nóng của Wolves.

Solskjaer, Ten Hag được CLB Wolves quan tâm.

Vitor Pereira bị Wolves sa thải sau thất bại 0-3 trước Fulham rạng sáng 2/11. Theo truyền thông Anh, danh sách ứng viên thay thế xuất hiện nhiều cái tên đình đám, trong đó có hai cựu HLV MU là Ole Gunnar Solskjaer và Erik ten Hag, cùng Brendan Rodgers và Frank Lampard.

Solskjaer đang tự do sau khi bị Besiktas sa thải hồi tháng 8, còn Ten Hag rời Bayer Leverkusen đầu tháng 9. Kinh nghiệm ở Premier League là lý do Solskjaer và Ten Hag được ban lãnh đạo Wolves cân nhắc.

Solskjaer mất việc ở Besiktas sau thất bại trước Lausanne ở vòng play-off Conference League, chấm dứt cơ hội dự cúp châu Âu mùa này của CLB Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, nhà cầm quân người Na Uy giúp Besiktas kết thúc mùa giải 2024/25 ở vị trí thứ 4 tại Super Lig.

Trong khi đó, chiến lược gia Hà Lan, Ten Hag ký hợp đồng hai năm để thay Xabi Alonso dẫn dắt Leverkusen, nhưng chỉ trụ được 3 trận. Ban lãnh đạo quyết định sa thải Ten Hag sau khởi đầu thất vọng.

Bất kỳ HLV nào ngồi ghế nóng sân Molineux đều gặp áp lực lớn. Wolves đứng trước nguy cơ chìm sâu vào khủng hoảng. Lịch thi đấu sắp tới càng khiến tình hình thêm căng thẳng, khi họ lần lượt đối đầu Chelsea, Crystal Palace, Aston Villa, Arsenal, MU và Liverpool – chuỗi trận có thể định đoạt cả mùa giải.