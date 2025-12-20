Điều khoản buộc MU bán rẻ Bruno Fernandes

Tương lai của Bruno Fernandes tại MU đang trở thành chủ đề gây nhiều tranh luận, trong bối cảnh hàng tiền vệ của “Quỷ đỏ” đối mặt với hàng loạt bất ổn.

Bruno Fernandes có thể chia tay MU. Ảnh: Reuters.

Theo Daily Mail, một điều khoản đáng chú ý trong hợp đồng giữa MU và Bruno Fernandes cho phép tiền vệ này rời sân Old Trafford với mức phí 56,6 triệu bảng. Tuy nhiên, điều khoản này chỉ áp dụng với các CLB ngoài Premier League.

Con số trên cũng thấp hơn đáng kể so với lời đề nghị 100 triệu bảng mà các đội bóng Saudi Arabia sẵn sàng chi ra cho Fernandes vào mùa hè năm ngoái. Bản thân Fernandes từng tiết lộ rằng MU muốn anh sang Al Hilal, nhưng cuối cùng “không đủ dũng cảm” để đưa ra quyết định dứt khoát.

Các đội bóng tại Saudi Pro League vẫn theo sát tình hình. Fernandes được cho là thường xuyên giữ liên lạc với Cristiano Ronaldo và HLV Jorge Jesus, hiện đều làm việc tại Al Nassr. Ngoài ra, Al Ittihad cũng đã nhập cuộc, tin rằng có thể hoàn tất thương vụ với mức phí khoảng 65-70 triệu bảng, kèm theo mức lương lên tới 26–27 triệu bảng mỗi năm nếu nhận được tín hiệu tích cực từ Fernandes.

Về phần mình, Fernandes chưa vội đưa ra quyết định cuối cùng. Anh dự kiến đánh giá tương lai sau World Cup 2026 cùng đội tuyển Bồ Đào Nha.

Kể từ khi gia nhập sân Old Trafford, Fernandes luôn giữ vai trò trung tâm trong lối chơi của MU. Tuy nhiên, khi bước sang giai đoạn cuối của tuổi 30, tiền vệ người Bồ Đào Nha bắt đầu đặt câu hỏi về vị trí và tầm quan trọng của mình trong kế hoạch dài hạn của CLB.

