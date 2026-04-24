Ranieri rời Roma giữa tuần Leicester rớt hạng.

Claudio Ranieri được cho là sắp chia tay Roma sau mâu thuẫn nội bộ, đúng thời điểm Leicester City - đội bóng gắn liền kỳ tích của ông - rơi xuống League One.

Claudio Ranieri một lần nữa trở thành tâm điểm bóng đá châu Âu, nhưng lần này không phải vì chiến tích trên sân cỏ. Theo truyền thông Italy, chiến lược gia 74 tuổi chuẩn bị rời vai trò cố vấn cấp cao tại AS Roma sau những bất đồng với HLV trưởng Gian Piero Gasperini.

Ranieri từng trở lại cầm quân mùa trước để dẫn dắt Roma lần thứ ba trong sự nghiệp. Ông giúp đội bóng thủ đô cán đích thứ 5 tại Serie A trước khi lui về hậu trường, nhận nhiệm vụ cố vấn cho ông chủ Daniel Friedkin.

Chính Ranieri là một trong những người tham gia quá trình lựa chọn Gasperini, cựu thuyền trưởng Atalanta, ngồi vào ghế nóng. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai nhân vật quan trọng này nhanh chóng rạn nứt.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với DAZN, Ranieri tiết lộ Gasperini chỉ là lựa chọn thứ tư của Roma cho vị trí HLV trưởng. Phát biểu này được xem là nguyên nhân khiến bầu không khí nội bộ trở nên căng thẳng.

Ông cũng lên tiếng bảo vệ chính sách chuyển nhượng của CLB, khẳng định mọi tân binh đều có sự đồng thuận từ Gasperini. “Nếu tôi tiếp tục được hỏi ý kiến, tôi sẽ ở lại. Nếu không, tôi cũng có thể ra đi”, Ranieri phát biểu.

Sau đó, nhiều nguồn tin tại Italy cho biết Ranieri và Gasperini gần như không còn trao đổi với nhau tại sân tập Roma. Khả năng cựu HLV Leicester rời vị trí hiện tại vì thế ngày càng lớn.

Ranieri là biểu tượng đặc biệt của bóng đá Italy. Trong sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ, ông từng dẫn dắt hàng loạt CLB như Chelsea, Fulham, Watford và nhiều đội bóng lớn khác.

Dấu ấn lớn nhất của ông đến ở mùa 2015/16, khi đưa Leicester City vô địch Premier League với tỷ lệ cược 5.000-1, một trong những câu chuyện cổ tích vĩ đại nhất lịch sử thể thao.

Trớ trêu thay, thông tin Ranieri sắp rời Roma xuất hiện đúng tuần Leicester chính thức rớt xuống League One sau hai mùa xuống hạng liên tiếp.

Một chương buồn đang khép lại ở Leicester, trong khi tương lai của người viết nên chương huy hoàng nhất lịch sử CLB cũng phủ đầy dấu hỏi.