Ẩn ý khi ông Trump và ông Tập gặp nhau tại Thiên Đàn

Các hoàng đế Trung Quốc từng cầu mong mùa màng bội thu dưới mái ngói xanh ba tầng của điện Kỳ Niên trong khuôn viên Thiên Đàn ở Bắc Kinh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump tham quan Tử Cấm Thành cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 8/11/2017. Ảnh: Reuters.

Ngày 15/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ cùng dạo bước trong khuôn viên Thiên Đàn ở Bắc Kinh.

Theo Reuters, điểm đến này thể hiện ẩn ý sâu sắc của nước chủ nhà, khi cả hai nhà lãnh đạo đều tìm kiếm “mùa màng bội thu” từ hội nghị thượng đỉnh được đánh giá có những yếu tố khó lường.

Đối với ông Tập, việc cùng ông Trump đến thăm khuôn viên Thiên Đàn gửi đi thông điệp ý nghĩa mang tính biểu tượng về sức bền và chiều sâu văn hóa của Trung Quốc.

Thiên Đàn có nghĩa là đàn tế trời, công trình này bao gồm quần thể các tòa điện thờ nằm ở nội thành phía đông nam Bắc Kinh. Công trình được UNESCO xếp vào danh sách di sản văn hóa của thế giới.

Việc xây dựng quần thể Thiên Đàn bắt đầu từ năm 1420. Đây là nơi các hoàng đế Trung Quốc từng thực hiện những nghi thức tế lễ quan trọng nhất trong năm.

Ngày nay, nơi đây được bao quanh bởi những hàng thông và bách cổ thụ, trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng. Nơi đây còn có công viên để người dân Bắc Kinh đến tập dưỡng sinh, chơi cờ hoặc tập nhảy.

Trong khi đó, đối với ông Trump, Thiên Đàn có thể gợi những liên tưởng mang ý nghĩa trực tiếp hơn về hoạt động sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, nông nghiệp cũng là một trong những ưu tiên hàng đầu của ông trong chuyến thăm lần này, khi nông dân Mỹ mong muốn Trung Quốc tăng mua đậu nành, thịt bò và các loại nông sản khác của Mỹ.

Nhà sử học Lars Ulrik Thom, nhà sáng lập công ty du lịch lịch sử Beijing Postcards và đang sống tại Bắc Kinh, nhận định: “Đối với Trung Quốc, đây là bối cảnh hoàn hảo để thể hiện chiều dài lịch sử của quốc gia và đẳng cấp tinh tế của nền văn minh. Đây là không gian rất phù hợp để ông Tập nói với ông Trump và cả thế giới rằng Trung Quốc vẫn ở đây và đã tồn tại suốt hàng nghìn năm qua”.

Kỳ Niên Điện, công trình biểu tượng trong khuôn viên đàn tế trời Thiên Đàn ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: CGTN

Ông Trump dự kiến đến Bắc Kinh vào ngày 13/5, trước các cuộc gặp diễn ra trong hai ngày 14-15/5. Theo Nhà Trắng, hai nhà lãnh đạo sẽ cùng thăm Thiên Đàn trong ngày 14/5.

Các nhà phân tích cho rằng ông Trump tới Trung Quốc trong bối cảnh tham vọng của ông được giữ ở mức thận trọng, sau các phán quyết bất lợi của Tòa án Tối cao Mỹ liên quan đến chính sách thuế quan mà ông theo đuổi.

Mục tiêu của ông Trump hiện tập trung vào một số thỏa thuận về nông sản Mỹ và máy bay Boeing, đồng thời tìm kiếm sự hỗ trợ của Trung Quốc nhằm giải quyết xung đột Iran.

Trung Quốc là thị trường lớn nhất của nông dân Mỹ, nhập khoảng 24 tỷ USD hàng hóa nông nghiệp Mỹ trong năm 2024, trước khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ hai. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã đóng băng phần lớn hoạt động thương mại này, cắt giảm nhu cầu với nguồn cung từ Mỹ, coi đây là đòn bẩy quan trọng để đối phó chính sách thuế quan của ông Trump.

Dù vậy, năm ngoái, Trung Quốc đã cam kết mua 25 triệu tấn đậu nành mỗi năm từ Mỹ cho tới năm 2028. Việc Trung Quốc tăng mua nông sản Mỹ có thể giúp xoa dịu sự bất mãn của nông dân Mỹ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, trong khi đây là nhóm cử tri quan trọng của ông Trump.

Reuters nhận định trong bối cảnh ông Trump và ông Tập đều đang tìm kiếm “vụ mùa bội thu” từ hội nghị thượng đỉnh lần này, Thiên Đàn trở thành điểm đến chứa đựng những ẩn ý ngoại giao sâu sắc của Trung Quốc.

