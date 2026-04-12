Hết rồi, Modric

  • Chủ nhật, 12/4/2026 05:33 (GMT+7)
Rạng sáng 12/4, Luka Modric cùng đồng đội thua thảm Udinese 0-3 ngay trên sân nhà ở vòng 32 Serie A.

AC Milan hết hy vọng đua vô địch.

Từ vị thế của ứng viên cạnh tranh sòng phẳng Scudetto với Inter, AC Milan sa sút không phanh ở giai đoạn nước rút. Hai thất bại liên tiếp, lần lượt trước Napoli và Udinese, khiến giấc mơ vô địch của Luka Modric cùng đồng đội tan thành mây khói.

Giờ đây, khi mùa giải chỉ còn 6 vòng, khoảng cách giữa đoàn quân áo sọc đỏ, đen với kình địch cùng thành phố đã là 9 điểm, thậm chí sẽ lên thành 12 điểm, nếu Inter thắng Como.

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 3 năm 2025, đoàn quân của HLV Massimiliano Allegri phải nhận hai trận thua liên tiếp tại Serie A. Thậm chí, Milan còn làm dấy lên những lo ngại thực sự về khả năng giữ suất dự Champions League.

Dù chủ động ép sân trong những phút đầu với nỗ lực của Rafael Leao, "Rossoneri" lại tỏ ra bế tắc trước hàng phòng ngự kỷ luật của đội khách. Bước ngoặt xảy đến ở phút 27 khi Udinese tung đòn phản công sắc lẹm. Cú sút của Arthur Atta sau nỗ lực của Nicolò Zaniolo đã đập trúng người Davide Bartesaghi đổi hướng, khiến Mike Maignan hoàn toàn bó tay.

Trước khi hiệp một khép lại, cách biệt đã là hai bàn khi Jurgen Ekkelenkamp bật cao đánh đầu hiểm hóc từ quả tạt của Zaniolo, trừng phạt sự lỏng lẻo của hàng thủ Milan.

Bước sang hiệp hai, HLV Allegri thực hiện hàng loạt sự thay đổi nhân sự nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Luka Modric và Alexis Saelemaekers liên tục bắn phá khung thành đối phương, nhưng sự xuất sắc của thủ thành Maduka Okoye cùng sự thiếu may mắn đã từ chối mọi nỗ lực của đội chủ nhà.

Chủ nhà hoàn toàn bế tắc.

Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, Milan phải nhận nhát dao quyết định ở cuối trận khi Arthur Atta hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm gọn gàng, ấn định thắng lợi 3-0 cho đội khách.

Thống kê cho thấy sự sa sút đáng báo động của Milan khi họ đã thua 4 trong 7 trận gần nhất tại giải đấu. Trong khi đó, 3 điểm quý giá này giúp Udinese vươn lên vị trí thứ 10, đồng thời chấm dứt chuỗi trận toàn thua trước nửa đỏ thành Milan.

Lewandowski chủ động rời Barcelona, Milan nhập cuộc

Tiền đạo người Ba Lan, Robert Lewandowski được cho là tự tiến cử tới AC Milan trong bối cảnh tương lai tại Barcelona trở nên bất định.

39:2336 hôm qua

Duy Anh

  • Luka Modric

    Luka Modric

    Luka Modric là cầu thủ bóng đá người Croatia thi đấu cho câu lạc bộ Real Madrid và đội tuyển Croatia. Vị trí sở trường của anh là tiền vệ trung tâm nhưng anh vẫn có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công.

    • Ngày sinh: 9/9/1985
    • Nơi sinh: Croatia
    • Chiều cao: 1,73 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Giải thưởng cá nhân: Tiền vệ xuất sắc nhất La Liga: 2013–14, Quả Bóng Vàng World Cup 2018, FIFA The Best 2018
    • Số áo: 10

CDV Arsenal doi sa thai HLV Arteta hinh anh

CĐV Arsenal đòi sa thải HLV Arteta

54 phút trước 06:31 12/4/2026

0

Bầu không khí tại sân Emirates trở nên căng thẳng sau khi Arsenal bất ngờ để thua 1-2 trước Bournemouth ở vòng 32 Premier League hôm 11/4.

Kante ghi sieu pham hinh anh

Kante ghi siêu phẩm

54 phút trước 06:31 12/4/2026

0

Fenerbahce tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh chức vô địch giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ sau chiến thắng đậm 4-0 trước Kayserispor ở vòng 29 rạng sáng 12/4.

