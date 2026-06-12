McTominay gây lo lắng

Ngôi sao số một của tuyển Scotland bất ngờ gặp vấn đề sức khỏe ngay trước trận ra quân World Cup 2026, khiến ban huấn luyện phải theo dõi sát tình hình.

McTominay gặp vấn đề sức khoẻ trước ngày ra quân.

Đội tuyển Scotland vừa nhận tin không mấy tích cực trước thềm World Cup 2026 khi Scott McTominay gặp vấn đề sức khỏe trong buổi tập ngày 11/6. Tiền vệ thuộc biên chế Napoli cảm thấy khó chịu trong lúc tập luyện và được ban huấn luyện cho nghỉ để theo dõi thêm.

Theo truyền thông Scotland, nguyên nhân được xác định là một đợt nhiễm virus nhẹ. Dù vậy, sự cố vẫn khiến người hâm mộ lo lắng bởi McTominay là nhân tố quan trọng bậc nhất trong hệ thống chiến thuật của đội tuyển.

Scotland nằm ở bảng C cùng Brazil, Morocco và Haiti. Đại diện châu Âu sẽ bắt đầu hành trình tại World Cup 2026 bằng cuộc đối đầu Haiti vào ngày 14/6 tại Boston. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, việc mất đi cầu thủ có ảnh hưởng lớn như McTominay sẽ là tổn thất đáng kể.

Tuy nhiên, các báo cáo ban đầu cho thấy tình hình không quá nghiêm trọng. Cầu thủ 29 tuổi nhiều khả năng vẫn đủ thể trạng để góp mặt trong trận mở màn nếu quá trình hồi phục diễn ra thuận lợi trong 48 giờ tới.

McTominay bước vào World Cup với phong độ khá tốt. Ở trận giao hữu cuối cùng trước giải, anh ghi một bàn trong chiến thắng 4-0 của Scotland trước Bolivia. Đó tiếp tục là minh chứng cho vai trò thủ lĩnh của cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Manchester United.

Kể từ khi gia nhập Napoli năm 2024, McTominay trở thành một trong những trụ cột của đội bóng Italy. Anh đã ra sân 80 trận, ghi 29 bàn và đóng góp 8 kiến tạo. Những con số ấn tượng đó giúp tiền vệ này trở thành niềm hy vọng lớn nhất của Scotland trong mục tiêu vượt qua vòng bảng World Cup.

Với trận ra quân chỉ còn cách ít ngày, đội ngũ y tế Scotland đang nỗ lực để đưa McTominay trở lại trạng thái tốt nhất, trước khi đội bóng bước vào cuộc đua sinh tử tại bảng đấu có sự góp mặt của Brazil.

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