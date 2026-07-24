De Jong nghỉ thi đấu nửa năm?

Thông tin về chấn thương của Frenkie de Jong buộc Barcelona phải lập tức thay đổi kế hoạch nhân sự ở hàng tiền vệ cho mùa giải 2026/27.

Frenkie de Jong sẽ phải ngồi ngoài từ 5 đến 6 tháng.

Theo nhà báo Javi Miguel, những lo ngại tồi tệ nhất của Barcelona về tình trạng của De Jong trở thành hiện thực. Kết quả kiểm tra y tế chi tiết xác nhận tuyển thủ Hà Lan bị đứt hoàn toàn dây chằng bên trong đầu gối phải, một chấn thương nghiêm trọng khiến anh phải rời xa sân cỏ khoảng từ 5 đến 6 tháng.

Nguồn cơn của sự việc bắt đầu từ vòng loại trực tiếp World Cup 2026, nơi De Jong nỗ lực thi đấu cho đội tuyển Hà Lan dù phải chịu đựng những cơn đau dữ dội. Đáng chú ý, ban huấn luyện Barca hiện bày tỏ sự thất vọng sâu sắc đối với cách quản lý của phía "Cơn lốc màu da cam".

Đội bóng xứ Catalonia chỉ trích việc tuyển Hà Lan để De Jong ra sân trong tình trạng phải sử dụng thuốc giảm đau, dẫn đến hậu quả đứt dây chằng nghiêm trọng như hiện tại.

Việc thiếu vắng trụ cột tuyến giữa một thời gian dài buộc huấn luyện viên Hansi Flick phải lập tức tái cấu trúc hệ thống vận hành của "Los Blaugrana", trong bối cảnh mùa giải 2026/2027 chuẩn bị khởi tranh.

Gánh nặng điều tiết lối chơi giờ đây sẽ được đặt lên vai bộ đôi Marc Bernal và Pedri. Thay đổi bất khả kháng này được dự báo gây ra nhiều khó khăn cho đội chủ sân Camp Nou trong việc duy trì sự ổn định tại các đấu trường lớn như La Liga hay Champions League. Hiện tại, De Jong sẽ bắt đầu quá trình điều trị và phục hồi dài hạn.

Morocco hoàn tất chiến thắng trước Hà Lan trên chấm luân lưu Sáng 30/6, Morocco đánh bại Hà Lan 3-2 trên chấm luân lưu sau 120 phút hòa 1-1, qua đó giành quyền vào vòng 16 đội World Cup 2026.