Bayern lập kỳ tích trước ngày tái đấu Real

Rạng sáng 12/4, Bayern vùi dập St Pauli 5-0 trên sân khách ở vòng 29 Bundesliga.

Bayern trình diễn phong độ hủy diệt.

Hành trình chinh phục đĩa bạc Bundesliga của Bayern Munich vừa đánh dấu một cột mốc lịch sử đầy kiêu hãnh.

Trong chuyến hành quân đến sân Millerntor của St. Pauli, đoàn quân của huấn luyện viên Vincent Kompany không chỉ giành chiến thắng hủy diệt mà còn chính thức phá vỡ kỷ lục ghi 101 bàn thắng trong một mùa giải, thống kê đã đứng vững suốt từ mùa 1971/72. Hiện tại, CLB chủ sân Allianz Arena đã có 105 bàn và còn đến 5 trận chưa đấu.

Dù thực hiện tới 7 sự thay đổi trong đội hình xuất phát để giữ sức cho đấu trường Champions League, CLB xứ Bavaria vẫn chỉ mất 9 phút để khẳng định đẳng cấp. Jamal Musiala mở màn bữa tiệc bàn thắng bằng pha đánh đầu cận thành chuẩn xác từ đường dọn cỗ của Konrad Laimer, san bằng kỷ lục cũ. Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 trong sự tiếc nuối khi Musiala đưa bóng trúng cột và Michael Olise bỏ lỡ cơ hội ngon ăn.

Bước sang hiệp hai, sức mạnh áp đảo của Bayern mới thực sự bùng nổ. Phút 53, Leon Goretzka thực hiện cú volley đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-0, đồng thời chính thức đưa Bayern đi vào lịch sử với bàn thắng thứ 102 tại giải đấu. Cơn ác mộng của St. Pauli tiếp tục khi Michael Olise trừng phạt sai lầm của hàng thủ chủ nhà bằng cú sút cong hiểm hóc vào góc thấp khung thành.

Bayern thắng hoa dù không có Harry Kane.

Càng về cuối trận, Bayern càng chơi thong dong nhưng vẫn cực kỳ hiệu quả. Nicolas Jackson lập công chuộc lỗi sau pha bỏ lỡ trước đó bằng bàn thắng thứ tư, trước khi Raphael Guerreiro ấn định chiến thắng "5 sao" từ một pha phản công chớp nhoáng.

Chiến thắng thứ 8 liên tiếp trước St. Pauli không chỉ giúp Bayern kéo dài chuỗi 10 trận bất bại mà còn là lời khẳng định đanh thép về sức mạnh tấn công khủng khiếp của thế hệ hiện tại. Trong khi đó, St. Pauli tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng với trận thứ 5 liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng.