Điểm tựa giúp Arsenal vô địch Premier League

Arsenal khép lại mùa giải Premier League 2025/26 với chức vô địch đầy thuyết phục, trong đó nền tảng lớn nhất chính là hàng phòng ngự gần như hoàn hảo dưới thời HLV Mikel Arteta.

Hàng thủ chắc chắn làm điểm tựa giúp Arsenal đua vô địch.

Theo thống kê sau 37 vòng đấu, Arsenal là đội sở hữu nhiều trận giữ sạch lưới nhất giải với 19 lần không để thủng lưới. “Pháo thủ” cũng chỉ nhận 26 bàn thua, thành tích tốt nhất Premier League mùa này.

Không chỉ chắc chắn ở kết quả thực tế, Arsenal còn vượt trội ở nhiều chỉ số chuyên môn quan trọng. Sofascore chỉ ra đội chủ sân Emirates chỉ để đối thủ tạo ra tổng xG (bàn thắng kỳ vọng) ở mức 27,32, thấp nhất giải đấu. Điều đó cho thấy hệ thống phòng ngự của Arteta hạn chế rất tốt những cơ hội nguy hiểm từ đối phương.

Ngoài ra, Arsenal cũng là đội cho phép đối thủ tạo ra ít “cơ hội lớn” nhất Premier League mùa này với chỉ 48 tình huống. Trung bình mỗi trận, họ chỉ phải đối mặt với 8,2 cú sút và 2,4 pha dứt điểm trúng đích, những con số phản ánh sự áp đảo về khả năng kiểm soát thế trận.

Một thống kê đáng chú ý khác là Arsenal chỉ cho phép đối phương chạm bóng trung bình 16,1 lần trong vùng cấm mỗi trận, thấp nhất giải. Đây là minh chứng rõ ràng cho khả năng pressing, tổ chức đội hình và duy trì cự ly cực tốt của đoàn quân do Arteta dẫn dắt.

Trong khung gỗ, David Raya giành giải Găng tay vàng với thành tích giữ sạch lưới 18 trận trước khi vòng cuối diễn ra. Đây là lần thứ 3 liên tiếp, thủ thành người Tây Ban Nha thắng giải thưởng nói trên.

Raya có mùa giải xuất sắc cùng Arsenal.

Sự chắc chắn nơi hàng thủ trở thành điểm khác biệt lớn nhất giúp Arsenal vượt qua Manchester City trong cuộc đua vô địch mùa này. Bộ đôi trung vệ William Saliba và Gabriel Magalhães tiếp tục duy trì phong độ ổn định, trong khi Declan Rice đóng vai trò “lá chắn” quan trọng ở tuyến giữa.

Dưới thời Arteta, Arsenal không còn đơn thuần là đội bóng chơi tấn công đẹp mắt, mà đã phát triển thành một tập thể cân bằng và bản lĩnh hơn. Sau trận thua 1-2 trước Man City hồi tháng 4, “Pháo thủ” có chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp tại Premier League, trong đó có 3 trận thắng với tỷ số 1-0. Điều này cho thấy sự thay đổi đầy tích cực của đội chủ sân Emirates so với những mùa giải trước.

Chính nền tảng phòng ngự vững chắc ấy đã đưa “Pháo thủ” trở lại đỉnh cao bóng đá Anh sau hơn hai thập kỷ chờ đợi.

