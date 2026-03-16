Benjamin Mendy lụn bại đầy cay đắng

  • Thứ hai, 16/3/2026 18:08 (GMT+7)
Sự nghiệp của Benjamin Mendy lao dốc mạnh sau bê bối pháp lý, khi giá trị thị trường của nhà vô địch World Cup 2018 giảm gần 100 lần so với thời điểm đỉnh cao tại Manchester City.

Benjamin Mendy từng là hậu vệ trái đắt giá nhất thế giới khi gia nhập Manchester City từ AS Monaco năm 2017 với mức phí 52 triệu bảng.

Nhưng gần một thập kỷ sau, sự nghiệp của cầu thủ người Pháp chỉ còn gắn với những CLB tầm trung tại châu Âu. Giá trị chuyển nhượng của anh hiện chỉ dao động khoảng 430.000-690.000 bảng.

Tháng 7/2023, Mendy được tòa án tuyên trắng án hoàn toàn đối với các cáo buộc hiếp dâm và tấn công tình dục sau hơn hai năm bị giam giữ và hai phiên xét xử.

Cùng năm đó, anh cũng thắng kiện Manchester City trong vụ tranh chấp tiền lương, với khoản tiền chưa thanh toán lên tới khoảng 11 triệu bảng.

Dù được minh oan về mặt pháp lý, con đường trở lại bóng đá đỉnh cao của hậu vệ 31 tuổi không hề suôn sẻ. Mendy ký hợp đồng hai năm với Lorient vào mùa hè 2023 và có màn tái xuất sau 23 tháng vắng bóng.

Anh ra sân 15 trận và ghi 2 bàn trong mùa giải 2023/24. Tuy nhiên, chấn thương và phong độ thiếu ổn định khiến Mendy không thi đấu trận nào ở mùa 2024/25, trước khi rời CLB theo dạng tự do vào tháng 2/2025.

Sau đó, Mendy chuyển sang FC Zurich tại Thụy Sĩ với hợp đồng đến hè 2026. Tuy nhiên, thời gian ở đây cũng không kéo dài. Anh chỉ ra sân 8 trận trước khi bị chấm dứt hợp đồng vào tháng 7/2025, trong bối cảnh phong độ kém và các vấn đề kỷ luật ngoài sân cỏ vì đàn đúm tiệc tùng thâu đêm.

Đến tháng 9/2025, Mendy ký hợp đồng một mùa với Pogoń Szczecin tại Ekstraklasa (Ba Lan), kèm tùy chọn gia hạn thêm một mùa. Mức lương của anh được cho vào khoảng 850.000 bảng mỗi mùa.

Tuy nhiên, vai trò của cựu hậu vệ Man City khá hạn chế. Tính đến tháng 3/2026, anh mới ra sân 7 trận và đa số là từ ghế dự bị cùng đóng góp vô cùng ít ỏi.

Từ vị trí đỉnh cao ở đội bóng cạnh tranh chức vô địch Premier League như Man City, Mendy trượt dài tới CLB đang đứng thứ 14 tại giải vô địch Ba Lan với vai trò dự bị.

Nhiều CĐV từng mừng thay cho Mendy khi anh trắng án và trở lại thi đấu. Nhưng cựu sao tuyển Pháp tiếp tục lún sâu vào tiệc tùng và các vấn đề ngoài chuyên môn, giờ đây, có lẽ nhà vô địch World Cup 2018 chỉ có thể tự trách mình.

Bộ tứ nguyên tử sẽ định hình tương lai Manchester United

Chiến thắng rực rỡ 3-1 của MU trước Aston Villa mang đến niềm hân hoan tột độ cho người hâm mộ. Và niềm vui còn kéo dài hơn với sự thăng hoa của bộ tứ.

7 giờ trước

Casemiro 'ngốn' 150 triệu bảng của MU

Sau 4 mùa giải nhiều thăng trầm, Casemiro chuẩn bị khép lại hành trình tại Manchester United khi hợp đồng hết hạn vào tháng 6.

7 giờ trước

Carrick giúp MU hồi sinh mạnh mẽ nhất 'Big 6'

3 điểm giành được trước Aston Villa ở vòng 30 Premier League tô đậm thêm sự trỗi dậy mạnh mẽ của Manchester United so với mùa trước.

7 giờ trước

Highlights MU 3-1 Aston Villa Đêm 15/3, MU hạ gục Aston Villa với tỷ số 3-1 trên sân nhà Old Trafford thuộc vòng 30 Premier League.

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

MU ra quyết định với Casemiro

MU ra quyết định với Casemiro

29 phút trước 18:06 16/3/2026

MU quyết định rõ ràng về tương lai của Casemiro, bất chấp tiền vệ người Brazil liên tục có màn trình diễn ấn tượng mùa này.

Chelsea tinh sa thai HLV hinh anh

Chelsea tính sa thải HLV

30 phút trước 18:05 16/3/2026

Tương lai của HLV Liam Rosenior trở nên bấp bênh, khi ban lãnh đạo Chelsea lo ngại nghiêm trọng về khả năng cầm quân lâu dài của ông.

Doi tu kin tieng cua Kante hinh anh

Đời tư kín tiếng của Kante

35 phút trước 18:00 16/3/2026

Suốt nhiều năm qua, N'Golo Kante luôn được xem là một trong những ngôi sao kín tiếng bậc nhất làng túc cầu.

Đào Trần

