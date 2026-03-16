Benjamin Mendy lụn bại đầy cay đắng

Sự nghiệp của Benjamin Mendy lao dốc mạnh sau bê bối pháp lý, khi giá trị thị trường của nhà vô địch World Cup 2018 giảm gần 100 lần so với thời điểm đỉnh cao tại Manchester City.

Benjamin Mendy trượt dài từ bê bối liên quan đến tình dục.

Benjamin Mendy từng là hậu vệ trái đắt giá nhất thế giới khi gia nhập Manchester City từ AS Monaco năm 2017 với mức phí 52 triệu bảng.

Nhưng gần một thập kỷ sau, sự nghiệp của cầu thủ người Pháp chỉ còn gắn với những CLB tầm trung tại châu Âu. Giá trị chuyển nhượng của anh hiện chỉ dao động khoảng 430.000-690.000 bảng.

Tháng 7/2023, Mendy được tòa án tuyên trắng án hoàn toàn đối với các cáo buộc hiếp dâm và tấn công tình dục sau hơn hai năm bị giam giữ và hai phiên xét xử.

Cùng năm đó, anh cũng thắng kiện Manchester City trong vụ tranh chấp tiền lương, với khoản tiền chưa thanh toán lên tới khoảng 11 triệu bảng.

Dù được minh oan về mặt pháp lý, con đường trở lại bóng đá đỉnh cao của hậu vệ 31 tuổi không hề suôn sẻ. Mendy ký hợp đồng hai năm với Lorient vào mùa hè 2023 và có màn tái xuất sau 23 tháng vắng bóng.

Anh ra sân 15 trận và ghi 2 bàn trong mùa giải 2023/24. Tuy nhiên, chấn thương và phong độ thiếu ổn định khiến Mendy không thi đấu trận nào ở mùa 2024/25, trước khi rời CLB theo dạng tự do vào tháng 2/2025.

Sau đó, Mendy chuyển sang FC Zurich tại Thụy Sĩ với hợp đồng đến hè 2026. Tuy nhiên, thời gian ở đây cũng không kéo dài. Anh chỉ ra sân 8 trận trước khi bị chấm dứt hợp đồng vào tháng 7/2025, trong bối cảnh phong độ kém và các vấn đề kỷ luật ngoài sân cỏ vì đàn đúm tiệc tùng thâu đêm.

Nhà vô địch World Cup gần như chạm đáy sự nghiệp sau 8 năm.

Đến tháng 9/2025, Mendy ký hợp đồng một mùa với Pogoń Szczecin tại Ekstraklasa (Ba Lan), kèm tùy chọn gia hạn thêm một mùa. Mức lương của anh được cho vào khoảng 850.000 bảng mỗi mùa.

Tuy nhiên, vai trò của cựu hậu vệ Man City khá hạn chế. Tính đến tháng 3/2026, anh mới ra sân 7 trận và đa số là từ ghế dự bị cùng đóng góp vô cùng ít ỏi.

Từ vị trí đỉnh cao ở đội bóng cạnh tranh chức vô địch Premier League như Man City, Mendy trượt dài tới CLB đang đứng thứ 14 tại giải vô địch Ba Lan với vai trò dự bị.

Nhiều CĐV từng mừng thay cho Mendy khi anh trắng án và trở lại thi đấu. Nhưng cựu sao tuyển Pháp tiếp tục lún sâu vào tiệc tùng và các vấn đề ngoài chuyên môn, giờ đây, có lẽ nhà vô địch World Cup 2018 chỉ có thể tự trách mình.

