Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

PSG 0-1 Arsenal: Trọng tài gây tranh cãi

  • Thứ bảy, 30/5/2026 21:00 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Phút 16 trận chung kết Champions League trên sân Puskas, Bukayo Saka để bóng chạm tay trong vùng cấm Arsenal nhưng trọng tài từ chối cho PSG hưởng phạt đền.

  • 45': Hiệp một khép lại với thế chủ động hoàn toàn nghiêng về phía Arsenal. PSG cầm bóng 77%, có 6 lần dứt điểm nhưng đều là những pha sút xa vô hại về phía khung thành của David Raya.

  • 35': Hiệp một chỉ còn khoảng 10 phút, hàng thủ Arsenal vẫn giữ cự ly, vị trí đầy hợp lý, khiến PSG hoàn toàn bất lực trong việc tiếp cận khung thành. Đến hiện tại, nhà vô địch Pháp mới chỉ có một lần dứt điểm, đó là pha xử lý thiếu chính xác của Fabian Ruiz. Ảnh: Reuters.

    chung ket C1 anh 1

  • Jamie Carragher nói về tình huống chạm tay của Saka

    “Tôi bị sốc. Hoàn toàn sốc. Làm thế nào mà đó lại không phải là bóng chạm tay? Trận đấu này có VAR, có những pha quay chậm từ mọi góc độ, vậy mà tổ trọng tài lại xem xét và cho trận đấu tiếp tục. Nói thật đi, nếu đó là một cầu thủ PSG dùng tay chơi bóng trong vùng cấm của họ, thì 'fan' Arsenal lúc này sẽ phát điên lên mất. Đây là chung kết Champions League, chứ không phải một trận đấu giao hữu cuối tuần", cựu danh thủ Jamie Carragher bình luận.

    chung ket C1 anh 2

  • Bóng chạm tay Bukayo Saka trong vùng cấm

    16': Bóng chạm tay: Cầu thủ PSG phản ứng mạnh khi thấy Bukayo Saka tự phá bóng đập tay trong vùng cấm. Tuy nhiên, trọng tài chính Daniel Siebert và tổ VAR đều im lặng.

  • Kai Havertz mở tỷ số

    6': VÀO! Xuất phát từ sai lầm nơi hàng thủ PSG, Kai Havertz đột phá dũng mãnh bên cánh trái trước khi sút căng từ góc hẹp, không cho thủ môn Matvei Safonov cơ hội cản phá. Havertz đã ghi bàn ở cả hai lần dự chung kết Champions League trong sự nghiệp. Ảnh: Reuters.

    chung ket C1 anh 3

  • Dàn sao hai CLB khởi động

    Dàn sao hai CLB khởi động trước giờ bóng lăn. Theo đánh giá từ Sky Sports, PSG có 56,3% cơ hội vô địch, trong khi Arsenal có 43,7% cơ hội làm nên lịch sử với ngai vàng châu Âu đầu tiên. Ảnh: Reuters.

    chung ket C1 anh 4chung ket C1 anh 5chung ket C1 anh 6chung ket C1 anh 7

  • Danh sách cầu thủ ra sân của PSG

    PSG có lực lượng mạnh nhất cho mục tiêu chinh phục ngôi vương Champions League mùa thứ hai liên tiếp.

    chung ket C1 anh 8

  • Danh sách cầu thủ ra sân của Arsenal

    HLV Mikel Arteta để Viktor Gyokeres ngồi dự bị. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đặt niềm tin vào kinh nghiệm của Kai Havertz, người từng vô địch Champions League cùng Chelsea.

    chung ket C1 anh 9

  • Sân Emirates rực lửa

    Những CĐV không có điều kiện sang Hungary vẫn tập trung đông đảo tại sân Emirates để tiếp lửa cho thầy trò HLV Mikel Arteta. Trước đó, trong buổi tiệc khép lại mùa giải 2025/26, vị thuyền trưởng của Arsenal tự tin tuyên bố với học trò rằng họ sẽ trở thành nhà vô địch châu Âu vào cuối tuần này. Ảnh: Reuters.

    chung ket C1 anh 10chung ket C1 anh 11chung ket C1 anh 12chung ket C1 anh 13

  • Luis Enrique và PSG trước cơ hội làm nên lịch sử

    Luis Enrique và PSG đứng trước cơ hội trở thành tập thể tiếp theo, sau Real Madrid vào năm 2017, bảo vệ thành công chức vô địch châu Âu. Ở trận đấu này, PSG cũng được đánh giá nhỉnh hơn so với đối thủ.

    chung ket C1 anh 14chung ket C1 anh 15chung ket C1 anh 16chung ket C1 anh 17

  • Người hâm mộ PSG và Arsenal diễu hành trước chung kết Champions League

    Hai tiếng trước thềm chung kết Champions League 2025/26, người hâm mộ PSG và Arsenal đã tập trung, diễu hành ở khu vực gần sân vận động Puskas. Chính quyền địa phương huy động lực lượng an ninh để đảm bảo không xảy ra sự cố.

    An ninh thắt chặt trước giờ bóng lăn. Ảnh: Reuters.

    chung ket C1 anh 18chung ket C1 anh 19chung ket C1 anh 20chung ket C1 anh 21

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Vì sao chung kết Champions League đá sớm hơn thường lệ?

Trận chung kết Champions League 2025/26 giữa Arsenal và PSG sẽ diễn ra vào đêm 30/5 với khung giờ thi đấu mới (18h giờ địa phương, 23h giờ Việt Nam).

15 giờ trước

Tiền thưởng khổng lồ cho nhà vô địch Champions League

Theo cơ chế phân chia tiền thưởng của UEFA, đội vô địch Champions League sẽ nhận 25 triệu euro, trong khi á quân được thưởng 18,5 triệu euro.

17 giờ trước

'Lời nguyền' chung kết Champions League gây chú ý

Trước thềm chung kết Champions League giữa Arsenal và PSG đêm 30/5, người hâm mộ lại nhắc đến một thống kê đầy thú vị đã tồn tại suốt hơn một thập kỷ qua.

10 giờ trước

Duy Anh

chung kết C1 PSG Arsenal chung kết

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý