PSG 0-1 Arsenal: Trọng tài gây tranh cãi

-
45': Hiệp một khép lại với thế chủ động hoàn toàn nghiêng về phía Arsenal. PSG cầm bóng 77%, có 6 lần dứt điểm nhưng đều là những pha sút xa vô hại về phía khung thành của David Raya.
-
35': Hiệp một chỉ còn khoảng 10 phút, hàng thủ Arsenal vẫn giữ cự ly, vị trí đầy hợp lý, khiến PSG hoàn toàn bất lực trong việc tiếp cận khung thành. Đến hiện tại, nhà vô địch Pháp mới chỉ có một lần dứt điểm, đó là pha xử lý thiếu chính xác của Fabian Ruiz. Ảnh: Reuters.
-
Jamie Carragher nói về tình huống chạm tay của Saka
“Tôi bị sốc. Hoàn toàn sốc. Làm thế nào mà đó lại không phải là bóng chạm tay? Trận đấu này có VAR, có những pha quay chậm từ mọi góc độ, vậy mà tổ trọng tài lại xem xét và cho trận đấu tiếp tục. Nói thật đi, nếu đó là một cầu thủ PSG dùng tay chơi bóng trong vùng cấm của họ, thì 'fan' Arsenal lúc này sẽ phát điên lên mất. Đây là chung kết Champions League, chứ không phải một trận đấu giao hữu cuối tuần", cựu danh thủ Jamie Carragher bình luận.
-
Bóng chạm tay Bukayo Saka trong vùng cấm
16': Bóng chạm tay: Cầu thủ PSG phản ứng mạnh khi thấy Bukayo Saka tự phá bóng đập tay trong vùng cấm. Tuy nhiên, trọng tài chính Daniel Siebert và tổ VAR đều im lặng.
-
Kai Havertz mở tỷ số
6': VÀO! Xuất phát từ sai lầm nơi hàng thủ PSG, Kai Havertz đột phá dũng mãnh bên cánh trái trước khi sút căng từ góc hẹp, không cho thủ môn Matvei Safonov cơ hội cản phá. Havertz đã ghi bàn ở cả hai lần dự chung kết Champions League trong sự nghiệp. Ảnh: Reuters.
-
Dàn sao hai CLB khởi động
Dàn sao hai CLB khởi động trước giờ bóng lăn. Theo đánh giá từ Sky Sports, PSG có 56,3% cơ hội vô địch, trong khi Arsenal có 43,7% cơ hội làm nên lịch sử với ngai vàng châu Âu đầu tiên. Ảnh: Reuters.
-
Danh sách cầu thủ ra sân của PSG
PSG có lực lượng mạnh nhất cho mục tiêu chinh phục ngôi vương Champions League mùa thứ hai liên tiếp.
-
Danh sách cầu thủ ra sân của Arsenal
HLV Mikel Arteta để Viktor Gyokeres ngồi dự bị. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đặt niềm tin vào kinh nghiệm của Kai Havertz, người từng vô địch Champions League cùng Chelsea.
-
Sân Emirates rực lửa
Những CĐV không có điều kiện sang Hungary vẫn tập trung đông đảo tại sân Emirates để tiếp lửa cho thầy trò HLV Mikel Arteta. Trước đó, trong buổi tiệc khép lại mùa giải 2025/26, vị thuyền trưởng của Arsenal tự tin tuyên bố với học trò rằng họ sẽ trở thành nhà vô địch châu Âu vào cuối tuần này. Ảnh: Reuters.
-
Luis Enrique và PSG trước cơ hội làm nên lịch sử
Luis Enrique và PSG đứng trước cơ hội trở thành tập thể tiếp theo, sau Real Madrid vào năm 2017, bảo vệ thành công chức vô địch châu Âu. Ở trận đấu này, PSG cũng được đánh giá nhỉnh hơn so với đối thủ.
-
Người hâm mộ PSG và Arsenal diễu hành trước chung kết Champions League
Hai tiếng trước thềm chung kết Champions League 2025/26, người hâm mộ PSG và Arsenal đã tập trung, diễu hành ở khu vực gần sân vận động Puskas. Chính quyền địa phương huy động lực lượng an ninh để đảm bảo không xảy ra sự cố.
An ninh thắt chặt trước giờ bóng lăn. Ảnh: Reuters.
Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...