Havertz đi vào lịch sử chung kết Champions League

Tiền đạo người Đức Kai Havertz tạo dấu mốc đáng nhớ khi mở tỷ số cho Arsenal chỉ sau 6 phút trong trận chung kết Champions League 2025/26 gặp PSG tối 30/5.

Arsenal nhập cuộc đầy tự tin trước PSG ở trận chung kết Champions League 2025/26. Ngay phút thứ 6, Kai Havertz đưa đại diện nước Anh vượt lên dẫn trước sau khi tận dụng thành công tình huống phản công để đánh bại thủ môn Matvey Safonov.

Bàn thắng sớm khiến PSG gặp nhiều khó khăn khi trận đấu còn chưa bước qua phút thứ 10. Đây cũng là pha lập công đặc biệt với cá nhân Havertz.

Theo thống kê, tiền đạo người Đức trở thành cầu thủ ghi bàn sớm nhất trong một trận chung kết Champions League kể từ năm 2019, thời điểm Mohamed Salah mở tỷ số cho Liverpool ở phút thứ 2 trước Tottenham.

Trong 7 năm qua, chưa có cầu thủ nào ghi bàn nhanh hơn Havertz ở một trận chung kết Champions League. Thành tích này càng đáng chú ý bởi các trận đấu tranh cúp thường diễn ra thận trọng, với hai đội ưu tiên sự chắc chắn trong những phút đầu tiên.

Đây không phải lần đầu Havertz để lại dấu ấn ở sân khấu lớn nhất cấp CLB châu Âu. Mùa giải 2020/21, chân sút người Đức từng ghi bàn thắng duy nhất giúp Chelsea đánh bại Manchester City để lên ngôi vô địch Champions League.

Trước PSG, Havertz một lần nữa chứng minh khả năng tỏa sáng trong những trận cầu quan trọng. Bàn thắng vào lưới Safonov không chỉ giúp Arsenal có khởi đầu thuận lợi mà còn đưa tiền đạo 26 tuổi vào nhóm những cầu thủ ghi bàn sớm nhất lịch sử các trận chung kết Champions League.

Tại Budapest, Havertz tiếp tục cho thấy cái duyên đặc biệt với các trận chung kết, mang đến khoảnh khắc bùng nổ giúp Arsenal sớm chiếm lợi thế trước đại diện nước Pháp.