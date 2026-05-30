Vì sao Arsenal thoát phạt đền khi Saka để bóng chạm tay?

Ở trận chung kết Champions League diễn ra tối 30/5, tình huống Bukayo Saka tự phá bóng trúng tay trong vòng cấm địa Arsenal không bị trọng tài thổi phạt đền.

Bukayo Saka phá bóng trúng tay trong vòng cấm địa Arsenal

Ở phút 16 của trận chung kết Champions League, sức nóng cuộc chạm trán giữa Arsenal và PSG bất ngờ được đẩy lên cao sau tình huống hỗn loạn từ quả phạt góc của đại diện Ligue 1. Trong nỗ lực giải nguy, Saka ngay lập tức thực hiện cú phá bóng.

Tuy nhiên, trái bóng nảy ngược từ chân, va vào tay ngôi sao bên phía Arsenal trước khi được phá ra xa. Các cầu thủ PSG sau đó vây lấy trọng tài đòi một quả phạt đền. Thế nhưng, sau vài giây giữ liên lạc với phòng VAR, ông Daniel Siebert dứt khoát xua tay cho trận đấu tiếp tục.

Quyết định này, dù gây ra làn sóng phẫn nộ từ phía đại diện nước Pháp, lại hoàn toàn nhất quán với những diễn giải mới nhất của IFAB về Luật bóng chạm tay. Điểm mấu chốt nằm ở khái niệm "Bóng bật từ chính mình" (Self-deflection) .

Vì Saka chủ động thực hiện một động tác chơi bóng và va chạm xuất phát trực tiếp từ hành động phá bóng của chính anh ở cự ly cực gần, đây được coi là một va chạm vô tình hơn là một lỗi phạm quy.

Theo hướng dẫn trọng tài hiện tại, những pha bóng "phản xạ không thể tránh khỏi" như thế này sẽ không bị trừng phạt để đảm bảo tinh thần thể thao và tránh những quả phạt đền oan nghiệt.

Sự tức giận của PSG là có thể hiểu được trong một trận chung kết quan trọng, nhưng quyết định của trọng tài Daniel Siebert là minh chứng cho sự áp dụng luật chơi một cách tỉnh táo và chuẩn xác ở cấp độ cao nhất.

Các huyền thoại ủng hộ ai tại chung kết Champions League 2025/26? Xavi, David Silva, Yaya Toure, Roberto Carlos và nhiều huyền thoại khác đều đưa ra những dự đoán thú vị cho trận đối đầu giữa PSG và Arsenal đêm 30/5.