Vì sao nhiều người muốn Arsenal thất bại?

Khi cuộc đua vô địch bước vào giai đoạn quyết định, Arsenal không chỉ đối đầu Manchester City mà còn phải chống lại sự hả hê của số đông.

Liệu Arsenal có thể vô địch Premier League?

Arsenal đang đứng trước cơ hội lớn nhất trong hơn hai thập kỷ: chấm dứt cơn khát Premier League kéo dài 22 năm. Với nhiều CLB, đó là câu chuyện dễ nhận được thiện cảm. Một đội bóng giàu truyền thống, chờ đợi quá lâu, nay tiến sát đỉnh cao. Nhưng thực tế lại khác.

Càng đến gần vạch đích, Arsenal càng cảm nhận rõ một bầu không khí kỳ lạ. Không ít người trung lập muốn họ ngã ngựa. Nhiều CĐV của các đội khác sẵn sàng cổ vũ Manchester City, đội bóng thống trị Premier League nhiều năm qua, chỉ để Arsenal không thể đăng quang.

Đó là nghịch lý thú vị của bóng đá hiện đại. Một bên là Man City, đội vô địch 6 trong 8 mùa gần nhất và tiếp tục bị phủ bóng bởi những tranh luận liên quan đến quyền sở hữu, tài chính và hơn 100 cáo buộc vi phạm quy định Premier League mà CLB luôn bác bỏ. Bên còn lại là Arsenal, đội bóng chưa vô địch giải đấu từ năm 2004. Nhưng thay vì mong chờ sự đổi mới, nhiều người lại chọn kịch bản quen thuộc.

Lý do nằm ở cảm xúc, không hẳn ở đạo lý.

Arsenal quá lớn để được thương hại

Trong bóng đá, người ta thường thích kẻ yếu thế. Nhưng Arsenal chưa bao giờ là kẻ yếu thế trong mắt phần còn lại.

"Pháo thủ" là một trong những CLB lớn nhất nước Anh, sở hữu lượng CĐV khổng lồ trên toàn cầu. Khi một đội bóng có quá đông người hâm mộ, họ cũng đồng thời tạo ra số lượng lớn những người không thích mình. Đó là quy luật tồn tại từ nhiều thập kỷ.

Manchester United từng sống trong cảm giác ấy thời Sir Alex Ferguson. Liverpool cũng từng bị châm chọc trong hành trình tìm lại chức vô địch năm 2020. Arsenal giờ rơi vào vị trí tương tự.

Arsenal đang tiến gần ngôi vương Premier League.

Càng nhiều người quen là fan Arsenal, càng nhiều người muốn trêu chọc họ. Càng nhiều tiếng nói Arsenal trên mạng xã hội, càng dễ tạo phản ứng ngược. Sự xuất hiện của AFTV nhiều năm qua càng khiến hình ảnh CĐV Arsenal bị phóng đại: cảm xúc thái quá, dễ vỡ òa và cũng dễ sụp đổ.

Bởi vậy, việc Arsenal thất bại mang đến một thứ cảm xúc rất đời thường trong bóng đá: niềm vui được trêu đối thủ. Nó đơn giản hơn rất nhiều so với các tranh luận về chính trị, tài chính hay mô hình sở hữu CLB.

Mikel Arteta đã nâng tầm Arsenal rõ rệt. Ông biến một tập thể hỗn loạn thành đội bóng có cấu trúc, giàu năng lượng và đủ sức đua vô địch liên tiếp. Nhưng Arteta cũng là nhân vật gây chia rẽ.

Nhiều người không thích cách ông phản ứng bên đường biên, những phát biểu đầy tính chiến đấu hoặc cảm giác Arsenal luôn bị đối xử bất công. Điều đó khiến hình ảnh đội bóng trở nên gai góc hơn trong mắt đối thủ.

Ngoài ra, Arsenal vẫn mang định kiến cũ. Họ từng bị xem là đội bóng đẹp mắt nhưng thiếu lì lợm. Khi hụt hơi ở các mùa gần đây, câu chuyện “bản lĩnh yếu” càng được lặp lại. Mỗi lần Arsenal sảy chân, mạng xã hội lại tràn ngập những từ như “yếu bóng vía” hay “sụp đổ”.

Điều trớ trêu là Arsenal mùa này chơi thực dụng hơn, chắc chắn hơn và trưởng thành hơn. Nhưng định kiến thường tồn tại lâu hơn thực tế.

Thầy trò Mikel Arteta giờ đã chơi thực dụng hơn.

Trong khi đó, Man City lại trở thành lựa chọn ít cảm xúc hơn. Nhiều người xem họ như “nhà vô địch mặc định”. Nếu Man City đăng quang, chẳng có gì mới để bàn. Không ai phải nghe CĐV ăn mừng quá lớn. Không có câu chuyện hồi sinh để tranh cãi. Mọi thứ chỉ tiếp tục như cũ.

Và đôi khi, sự nhàm chán lại khiến số đông dễ chấp nhận hơn là chứng kiến đối thủ của mình hạnh phúc.

Arsenal phải thắng cả trên sân lẫn ngoài sân

Đây là thử thách thật sự với Arsenal. Họ không chỉ đua điểm với Man City, mà còn đua với áp lực tâm lý do môi trường xung quanh tạo ra.

Mỗi trận hòa sẽ bị chế giễu. Mỗi cú sảy chân sẽ bị phóng đại. Mỗi biểu cảm của cầu thủ sẽ bị cắt ghép và lan truyền. Đó là cái giá của việc trở lại đỉnh cao.

Nhưng nếu Arsenal vô địch, ý nghĩa sẽ lớn hơn nhiều so với một chiếc cúp. Họ sẽ phá vỡ chu kỳ thống trị của Man City. Họ sẽ chấm dứt câu chuyện “không đủ bản lĩnh”. Và họ sẽ khiến tất cả những tiếng cười ngoài kia phải im lặng.

Bóng đá hiện đại đầy những tranh luận phức tạp về tiền bạc, quyền lực và hình ảnh. Nhưng sâu bên trong, nó vẫn vận hành bằng cảm xúc nguyên thủy nhất: yêu, ghét, ganh tị và khoái chí.

Arsenal lúc này đang đứng giữa tất cả những cảm xúc đó. Và đó là dấu hiệu cho thấy họ đã thực sự trở lại.