Thống kê lạnh gáy đe dọa ngôi vương của Arsenal

Trước trận cầu quyết định với Man City vào tối 19/4 (giờ Hà Nội), Arsenal phải đối mặt một thống kê đáng lo có thể phá hỏng cả mùa giải.

Arsenal thường tỏ ra yếu bóng vía vào tháng 4.

Cựu hậu vệ Liverpool, Jamie Carragher cho rằng Arsenal vẫn chưa thoát khỏi điểm yếu lớn nhất dưới thời Mikel Arteta: hụt hơi ở giai đoạn quyết định của mùa giải.

Theo Carragher, Arsenal thua tới 12 trận trong tháng 4 kể từ khi Arteta nắm quyền. Đây là thành tích tệ nhất của họ nếu so với các giai đoạn khác trong năm, đồng thời cho thấy vấn đề về bản lĩnh khi cuộc đua bước vào chặng nước rút.

Nhiều mùa gần đây, Arsenal thường dẫn đầu hoặc bám đuổi sát sao trong phần lớn thời gian. Tuy nhiên, khi áp lực tăng cao ở những vòng cuối, đội bóng thành London lại đánh rơi lợi thế.

Ngược lại, Manchester City của Pep Guardiola gần như luôn tăng tốc đúng lúc. Đội chủ sân Etihad thắng gần 80% số trận trong tháng 4, con số phản ánh sự ổn định và tâm lý của một tập thể quen chinh phục danh hiệu.

Carragher cho rằng khác biệt lớn nhất nằm ở niềm tin chiến thắng. Man City bước vào giai đoạn then chốt với tâm thế của nhà vô địch, còn Arsenal thường bị dao động khi sức ép dồn lên vai.

Bên cạnh yếu tố tâm lý, lối chơi của Arsenal cũng gây nhiều tranh luận. Arteta từng xây dựng đội bóng dựa trên khả năng kiểm soát và tấn công cởi mở, nhưng thất bại 1-4 trước Man City năm 2023 khiến ông thay đổi cách tiếp cận.

Kể từ đó, Arsenal ưu tiên sự chắc chắn, tổ chức chặt chẽ và hạn chế rủi ro. Cách chơi này giúp đội bóng ổn định hơn, nhưng cũng khiến họ bị đặt dấu hỏi ở những trận cầu lớn, nơi cần cá tính và sự bùng nổ để tạo khác biệt.

Người hâm mộ sẵn sàng chấp nhận phong cách thực dụng nếu đội bóng giành chiến thắng. Nhưng khi kết quả không đến, mọi nghi ngờ lập tức xuất hiện.

Nếu tiếp tục sảy chân ở trận đấu được xem là “chung kết sớm” với Man City, Arsenal có nguy cơ đánh mất lợi thế trong cuộc đua vô địch. Và với Arteta, thêm một mùa trắng tay có thể khiến áp lực tăng lên đáng kể.

Arsenal tiến bộ rõ rệt trong những năm qua. Nhưng để bước qua ngưỡng cửa cuối cùng, họ cần nhiều hơn một đội hình mạnh. Họ cần bản lĩnh của nhà vô địch.

Arsenal đã tự thua như thế nào Trước khi bước vào trận đấu tại vòng 32 Premier League với Bournemouth. Arsenal đang hơn Manchester City 9 điểm và có toàn quyền tự quyết. Song chính họ đang tự làm khó chính mình.