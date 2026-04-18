Arteta 'chơi tất tay' với Man City

HLV Mikel Arteta khẳng định Arsenal sẽ chơi tấn công để đánh bại Man City tại Etihad, bất chấp chỉ cần hòa là nắm lợi thế trong cuộc đua vô địch Premier League.

Arteta quyết tâm cùng Arsenal đả bại Man City.

"Pháo thủ" hiện hơn Man City 6 điểm nhưng đá nhiều hơn một trận, khiến nhiều người cho rằng họ chỉ cần một kết quả an toàn. Tuy nhiên, Arteta bác bỏ hoàn toàn quan điểm này. Chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh đội bóng luôn ra sân với mục tiêu chiến thắng và cuộc đối đầu tới không ngoại lệ.

"Chúng tôi chuẩn bị để thắng và sẽ tiếp tục làm như vậy. Không có chuyện đá vì một trận hòa", Arteta tuyên bố.

Ở chiều ngược lại, HLV Pep Guardiola thừa nhận trận đấu này mang tính chất chung kết. Theo ông, nếu Man City thất bại, cuộc đua gần như khép lại. Dù vậy, Guardiola cũng cảnh báo lịch thi đấu dày đặc phía trước khiến ngay cả một chiến thắng trước Arsenal chưa chắc đảm bảo chức vô địch.

Dù Arsenal từng bị chỉ trích chơi thực dụng và phụ thuộc nhiều vào các tình huống cố định, Guardiola lại dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ. Ông cho biết bản thân học hỏi được nhiều từ cách vận hành của Arsenal, từ khả năng tranh chấp, thể lực, pressing tầm cao cho tới tổ chức phòng ngự. Thủ thành David Raya cũng được ca ngợi với phong độ xuất sắc.

Guardiola đánh giá Arsenal là đội bóng toàn diện, xứng đáng dẫn đầu bảng và góp mặt ở bán kết Champions League. Ông cũng thừa nhận Arteta ngày càng hoàn thiện qua từng mùa giải, biến Arsenal thành ứng viên vô địch hàng đầu.

Trước trận đại chiến, Arteta tiết lộ tạo động lực đặc biệt cho toàn đội bằng cách "thắp lửa" ngay tại sân tập, một phần trong chiến lược truyền cảm hứng trước những trận cầu lớn. Với Arsenal, họ đến Etihad không phải để phòng ngự, mà để chiến thắng.

Trận đấu giữa Man City và Arsenal sẽ diễn ra vào lúc 22h30 ngày 19/4.

