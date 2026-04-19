Vì sao cúp Ngoại hạng Anh xuất hiện tại Etihad?

  • Chủ nhật, 19/4/2026 22:58 (GMT+7)
Tối 19/4 (giờ Hà Nội), việc chiếc cúp Premier League hiện diện bên đường biên sân Etihad khiến người hâm mộ xôn xao khi Man City tiếp đón Arsenal.

Chiếc cúp xuất hiện ngay tại Etihad.

Dù xuất hiện trong trận đại chiến giữa Man City và Arsenal, thực tế chiếc cúp chỉ mang ý nghĩa hình ảnh và phục vụ truyền hình. Theo Tribuba, đây là thông lệ quen thuộc trong các trận cầu đinh, đặc biệt khi được gắn mác "chung kết sớm" của mùa giải.

Các đài truyền hình toàn cầu thường đưa chiếc cúp vào khu vực sân nhằm tăng thêm kịch tính trước giờ bóng lăn, nhấn mạnh tầm quan trọng của trận đấu. Hình ảnh biểu tượng này giúp khán giả cảm nhận rõ hơn sức nóng của cuộc đua vô địch, dù kết quả chưa thể được định đoạt.

Trên thực tế, cục diện cuộc đua chưa ngã ngũ. Arsenal tạm dẫn đầu với khoảng cách 6 điểm so với Man City, nhưng đội bóng của HLV Pep Guardiola còn một trận chưa đấu. Điều đó đồng nghĩa ngôi vương chắc chắn chưa thể được định đoạt ngay sau vòng này.

Do đó, dù chiếc cúp hiện diện ngay bên sân, sẽ không có bất kỳ buổi lễ ăn mừng nào diễn ra. Sau trận đấu, chiếc cúp sẽ được ban tổ chức giữ lại như thường lệ, chờ đến thời điểm thích hợp khi nhà vô địch thật sự được xác định.

Sự xuất hiện của chiếc cúp còn là lời nhắc về phần thưởng đỉnh cao mà cả Man City lẫn Arsenal đang hướng tới. Thực tế, màn đại chiến sớm nóng lên từ đầu. Sau khoảng 25 phút bóng lăn, Man City hòa Arsenal 1-1.

Man City 1-1 Arsenal: Donnarumma sai lầm

Chỉ một phút sau bàn mở tỷ số, Man City để Arsenal gỡ hòa khi thủ thành Gianluigi Donnarumma phá bóng trúng chân Kai Havertz, nảy vào lưới.

1 giờ trước

Vì sao nhiều người muốn Arsenal thất bại?

Khi cuộc đua vô địch bước vào giai đoạn quyết định, Arsenal không chỉ đối đầu Manchester City mà còn phải chống lại sự hả hê của số đông.

7 giờ trước

Arsenal thua là chấm hết?

Arsenal đang ở rất gần chức vô địch Premier League, nhưng nếu hụt bước thêm lần nữa, mùa giải này sẽ bị xem là thất bại.

12 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hiểu Phong

Half marathon dau tien thu hut gan 2.000 VDV tai TP.HCM hinh anh

Half marathon đầu tiên thu hút gần 2.000 VĐV tại TP.HCM

11:54 14/12/2025 11:54 14/12/2025

0

Sáng 14/12, Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025 diễn ra thành công tại Khu đô thị Vạn Phúc (TP.HCM), thu hút gần 2.000 vận động viên tham gia và để lại nhiều hình ảnh đẹp về một hành trình chạy bộ xanh, bình yên và giàu cảm hứng.

Soi dong ngay hoi marathon lon nhat TP.HCM hinh anh

Sôi động ngày hội marathon lớn nhất TP.HCM

15:12 7/12/2025 15:12 7/12/2025

0

 Giải Marathon quốc tế TP.HCM mùa thứ 8 diễn ra sáng 7/12 thu hút hơn 23.000 VĐV từ 81 quốc gia, trở thành điểm nhấn thể thao, du lịch lớn nhất của thành phố trong năm 2025.

