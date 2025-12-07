Sôi động ngày hội marathon lớn nhất TP.HCM

Giải Marathon quốc tế TP.HCM mùa thứ 8 diễn ra sáng 7/12 thu hút hơn 23.000 VĐV từ 81 quốc gia, trở thành điểm nhấn thể thao, du lịch lớn nhất của thành phố trong năm 2025.

TP.HCM rực sáng trong ngày hội 23.000 VĐV.

Giải Marathon quốc tế TP.HCM bước sang mùa thứ 8 với quy mô kỷ lục: hơn 23.000 vận động viên tranh tài ở bốn cự ly marathon, bán marathon, 10 km và 5 km. Sự kiện do Sở Du lịch, Sở Văn hóa-Thể thao và Liên đoàn Điền kinh TP.HCM phối hợp tổ chức, quy tụ nhiều gương mặt hàng đầu của phong trào chạy bộ trong nước lẫn quốc tế.

Năm nay, đường chạy tiếp tục tạo dấu ấn khi xuất phát từ Thảo Cầm Viên Sài Gòn, len qua các biểu tượng của thành phố như Hội trường Thống Nhất, trụ sở HĐND-UBND TP.HCM, phố đi bộ Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng, cầu Ba Son, cầu Thủ Thiêm… trước khi cán đích tại khu đô thị Empire City. Hành trình này mang đến cho VĐV lẫn du khách một góc nhìn sống động về nhịp chuyển động của đô thị trẻ.

Giải đấu năm nay còn thu hút đông đảo VĐV đến từ Ethiopia, Kenya, Mỹ, Đức, Malaysia, Hàn Quốc hay Nhật Bản, những quốc gia có phong trào marathon phát triển mạnh. Sự góp mặt của lực lượng tinh nhuệ này giúp các nhóm tranh tài thêm quyết liệt, đồng thời nâng tầm vị thế của giải trong khu vực.

Bên cạnh chuyên môn, giải cũng mang màu sắc cộng đồng rõ nét. Ban tổ chức đã trao hơn 9 tỷ đồng hỗ trợ nhiều chương trình xã hội, từ cứu trợ bão lũ, Quỹ “Vì người nghèo” đến Quỹ Bảo trợ tài năng thể thao TP.HCM và các dự án đào tạo nhân lực ngành du lịch.

Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, nhấn mạnh giải marathon không chỉ là một ngày hội thể thao, mà còn là hoạt động quảng bá hình ảnh một đô thị năng động, thân thiện và đầy sức sống. Việc sự kiện nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Du lịch TP.HCM 2025 tiếp tục khẳng định định hướng phát triển du lịch gắn với thể thao và văn hóa, trụ cột quan trọng trong chiến lược đưa thành phố trở thành siêu đô thị du lịch quốc tế.

Giải khép lại đầy màu sắc, để lại dấu ấn về một thành phố chuyển mình mạnh mẽ và một cộng đồng yêu chạy bộ ngày càng lớn, sẵn sàng hướng tới những mùa giải mới quy mô hơn, sôi động hơn.