Runner Việt Nam tỏa sáng rực rỡ tại Hà Nội

Hơn 13.000 vận động viên từ 55 quốc gia tranh tài trên các cung đường Hà Nội, khép lại mùa giải Marathon Quốc tế lần thứ 4 với chiến thắng của Kure Ebisa Takele (Ethiopia) và màn tỏa sáng ấn tượng của các runner Việt Nam.

Giải Marathon Quốc tế Hà Nội mùa thứ 4 khép lại với những dấu ấn rực rỡ.

Hôm 5/10, giải Marathon Quốc tế Hà Nội mùa thứ 4 khép lại với những dấu ấn rực rỡ, thu hút hơn 13.000 vận động viên đến từ 55 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự ở bốn cự ly: 42,195 km, 21,1km, 10 km và 5 km. Đáng chú ý, số lượng runner đăng ký bán marathon chiếm hơn 30%, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào thể thao Việt Nam.

Trên đường chạy 42,195km, cuộc đua hấp dẫn đến phút cuối khi Kure Ebisa Takele (Ethiopia) cán đích đầu tiên với thành tích 2 giờ 29 phút 34 giây. Vận động viên Hoàng Nguyên Thanh và Huỳnh Anh Khôi mang đến niềm tự hào cho chủ nhà khi lần lượt về thứ ba và thứ tư.

Ở nội dung nữ, các vận động viên Việt Nam thể hiện sức mạnh vượt trội khi chiếm trọn năm vị trí dẫn đầu, trong đó Hoàng Thị Ngọc Hoa tiếp tục khẳng định đẳng cấp với thành tích 2 giờ 54 phút 19 giây.

Tại hạng mục Marathon Việt Nam mở rộng, Phạm Tiến Sản và Hoàng Hương Thủy lần lượt giành chiến thắng ở bảng nam và nữ. “Hơn cả chiến thắng, điều ý nghĩa nhất là được chứng kiến phong trào chạy bộ Việt Nam phát triển mạnh mẽ”, Phạm Tiến Sản chia sẻ sau khi đăng quang.

Khép lại giải đấu, Ban tổ chức vinh danh 101 vận động viên xuất sắc ở các hạng mục, tạo nên khoảnh khắc tôn vinh đầy cảm xúc - minh chứng cho tinh thần bền bỉ, ý chí vượt giới hạn và khát vọng chinh phục của cộng đồng runner Việt Nam.