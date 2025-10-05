Luis Enrique thành công nhờ chạy marathon

Luis Enrique vừa được tôn vinh là HLV xuất sắc thế giới hiện nay và có lẽ ông còn là nhà cầm quân chạy giỏi nhất thế giới hiện giờ.

Enrique là HLV số 1 thế giới hiện giờ.

Trong thế giới bóng đá, người hâm mộ thường chỉ nhìn thấy Luis Enrique với hình ảnh một HLV đỉnh cao: từng đưa Barcelona và PSG đến cú ăn ba lịch sử, dẫn dắt tuyển Tây Ban Nha chơi thứ bóng đá phóng khoáng. Thế nhưng, bên cạnh tài thao lược trên băng ghế chỉ đạo, Enrique còn có một khía cạnh ít người sánh kịp: ông là huấn luyện viên chạy marathon giỏi nhất thế giới.

Treo giày nhưng vẫn chạy

Nhiều cầu thủ sau khi giải nghệ thường buông lơi việc tập luyện, dễ tăng cân hoặc sống thoải mái hơn sau những năm tháng thi đấu căng thẳng. Điển hình là Ronaldo "béo", Wayne Rooney hay Wesley Sneijder. Luis Enrique thì ngược lại. Khi khép lại sự nghiệp cầu thủ, ông vẫn giữ thói quen rèn luyện hàng ngày và đặc biệt tìm đến marathon như một cách để duy trì cả thể chất lẫn tinh thần.

Enrique từng chinh phục Marathon New York, Amsterdam Marathon, Florence Marathon, và thậm chí cả Marathon des Sables - giải chạy khắc nghiệt bậc nhất thế giới qua sa mạc Sahara.

Tại giải New York Marathon 2005, Luis Enrique hoàn thành trong 3 giờ 14 phút 9 giây cho cự ly 42,195 km. Tại giải Marathon Amsterdam 2006: Thời gian được ghi nhận là khoảng 3 giờ 00 phút 19 giây - Luis Enrique đã rút ngắn đáng kể so với New York năm trước đó.

Enrique chạy tại giải New York Marathon 2005.

Giải Florence Marathon 2007 là mốc quan trọng khi Luis Enrique phá mốc 3 giờ, hoàn thành với thành tích 2 giờ 58 phút 8 giây. Còn tại giải Marathon des Sables 2008 là cuộc đua siêu khắc nghiệt diễn ra ở sa mạc Sahara, với tổng lộ trình khoảng 250-254 km trong nhiều ngày. Lui Enrique tham gia trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt, phải đeo balo chứa đồ dùng đủ cho hành trình, tự mang vác trong suốt các chặng.

Không chỉ dừng ở marathon 42 km, ông còn thử sức với các cuộc thi Ironman Frankfurt 2007 - nơi VĐV phải bơi 3,8 km, đạp xe 180 km và chạy 42 km liên tiếp. Luis Enrique cũng đã hoàn thành Ironman - cuộc thi ba môn phối hợp bao gồm: bơi, đạp xe và chạy bộ - ở Đức với tổng thời gian khoảng 10 giờ 19 phút. Những thành tích này cho thấy Luis Enrique không đơn giản chỉ “chạy cho vui” mà thực sự đạt trình độ chuyên nghiệp trong giới chạy đường dài.

Tập sức bền giúp Enrique chiến thắng áp lực

Khi trở lại với nghề huấn luyện, lịch thi đấu dày đặc, áp lực truyền thông và yêu cầu thành tích khiến Luis Enrique không còn thời gian để tham gia marathon chính thức. Tuy nhiên, ông vẫn duy trì tập luyện sức bền: chạy bộ dài, đạp xe và bơi lội. Đây không chỉ là thói quen rèn luyện mà còn là phương pháp để duy trì sự tỉnh táo, cân bằng cảm xúc và phục hồi năng lượng tinh thần.

HLV bóng đá hiện đại đòi hỏi khối lượng công việc khổng lồ: phân tích chiến thuật, quan sát đối thủ, quản lý phòng thay đồ và đối diện với những chỉ trích khắc nghiệt. Không nhiều HLV giữ được sự bình thản dưới áp lực khủng khiếp ấy. Ở Luis Enrique, người ta thấy sự điềm tĩnh và kiên định – điều rất có thể bắt nguồn từ chính những giờ tập luyện bền bỉ.

Enrique tìm được niềm vui và thư thái trên đường chạy.

Trong marathon, sự thành công đến từ khả năng kiểm soát nhịp thở, phân phối sức lực và vượt qua giới hạn tinh thần. Trên băng ghế chỉ đạo, Luis Enrique cũng áp dụng điều tương tự: ông biết cách xoay vòng đội hình, duy trì kỷ luật và quan trọng nhất là truyền cho cầu thủ tinh thần “không bỏ cuộc”. Nói cách khác, marathon đã tạo nên một Luis Enrique mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn trong nghề HLV.

Enrique vô địch trong các HLV

Với các HLV bóng đá, duy trì rèn luyện đã khó, chinh phục marathon lại càng hiếm. Chính vì vậy, Luis Enrique được coi như “vị HLV marathon” hiếm hoi trong làng túc cầu giáo.

Nếu một ngày nào đó thế giới bóng đá tổ chức một giải marathon đặc biệt chỉ dành cho các HLV, gần như chắc chắn Enrique sẽ là người cán đích đầu tiên. Bởi ông không chỉ có nền tảng tập luyện chuyên nghiệp mà còn từng chinh phục những thử thách khắc nghiệt nhất thế giới thể thao sức bền.

Ai có thể là đối thủ của ông? Có lẽ chỉ có Jurgen Klopp - chiến lược gia của Liverpool với niềm đam mê chạy bộ từ lâu. Ngoài ra là Thomas Tuchel, người duy trì thể lực bằng các bài tập sức bền hàng ngày. Dẫu vậy, kinh nghiệm chinh phục marathon và Ironman của Enrique vẫn đặt ông ở một đẳng cấp khác. Nếu Klopp và Tuchel được xem là những “tay chạy phong trào” nghiêm túc thì Luis Enrique xứng đáng được gọi là “marathoner chuyên nghiệp” trong làng HLV.