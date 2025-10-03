Nghị lực phi thường của nữ VĐV marathon mất chân

Ali Truwit – vận động viên bơi lội từng giành hai huy chương bạc tại Paralympics 2024 – đang chuẩn bị lấn sân sang marathon.

Truwit sẵn sàng chinh phục đường chạy marathon.

Truwit xác nhận sẽ góp mặt ở cự ly 42,195 km tại giải New York City Marathon 2025 vào ngày 2/11. Sự xuất hiện của nữ VĐV này khiến dư luận bất ngờ và bày tỏ sự ngưỡng mộ.

Trước khi chuyển sang chạy marathon, Truwit là một vận động viên bơi lội xuất sắc, từng giành hai huy chương bạc tại Paralympics 2024.

Câu chuyện đau thương của Truwit xảy ra vào năm 2023, khi cô bị cá mập tấn công trong một chuyến lặn biển và mất chân trái.

Nhưng thay vì chán nản và mất đi nghị lực sống, Truwit vực dậy mạnh mẽ. Chưa đầy 3 tháng sau vụ việc, cô quay lại bể bơi và tập luyện với chân giả.

Đến năm 2024, Truwit giành quyền tham dự Paralympics tại Paris. Tại đây, cô đoạt hai huy chương bạc ở nội dung 100 m bơi ngửa và 400 m tự do.

Truwit xác nhận sẽ thử thách bản thân trên đường chạy marathon bằng chân giả dạng blade. Cô chia sẻ việc sử dụng loại chân này có nhiều khó khăn, chẳng hạn đường gồ ghề có thể làm lệch hông, địa hình dốc hoặc không bằng phẳng cũng rất khó chạy, và việc không cảm nhận mặt đất khiến cô phải luôn nhìn xuống để tránh vấp ngã.

"Tôi đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ cảm nhận được cảm giác chạy nữa. Nhưng giờ đây, tôi muốn biến đau thương thành hy vọng", Truwit thổ lộ.

New York City Marathon 2025 không chỉ là cuộc đua vượt qua giới hạn thể chất, mà còn là thông điệp mạnh mẽ về ý chí, khát vọng và niềm tin vào bản thân của Truwit.

