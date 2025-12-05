Sôi động Marathon TP.HCM mùa 8

Giải Marathon Quốc tế TP.HCM bước vào mùa thứ 8 với số lượng vận động viên tăng hơn 30%, tiếp tục là biểu tượng thể thao của Thành phố.

Giải Marathon Quốc tế TP.HCM bước vào mùa thứ 8 với số lượng vận động viên tăng hơn 30%, tiếp tục là biểu tượng thể thao của Thành phố.

Giải Marathon Quốc tế TP.HCM mùa thứ 8 khởi động bằng Lễ Khai mạc và Họp báo trang trọng, dưới sự chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao và Liên đoàn Điền kinh TP.HCM, cùng đơn vị tổ chức, nhà tài trợ... Sự kiện tiếp tục được xem là giải chạy biểu trưng của thành phố, đồng thời là hoạt động trọng điểm trong Tuần lễ Du lịch TP.HCM 2025, gắn thể thao với du lịch và văn hóa trong chiến lược xây dựng siêu đô thị tầm vóc quốc tế.

Năm nay, giải giữ vững vị thế là giải chạy đường phố có quy mô lớn nhất Việt Nam với hơn 23.000 vận động viên từ 81 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng hơn 30% so với năm 2024 và gấp hơn 5 lần mùa đầu tiên. Các vận động viên tranh tài ở bốn cự ly 42,195 km, 21,1 km, 10 km và 5 km trên cung đường đi qua 17 địa danh biểu tượng như Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố, cầu Ba Son… tạo nên hành trình nơi quá khứ, hiện tại và tương lai cùng hòa nhịp.

Giải còn thu hút dàn VĐV hàng đầu trong nước và quốc tế như Nguyễn Văn Lai, Phạm Thị Hồng Lệ, Hứa Thuận Long, Đặng Anh Quyết, Edwin Kiptoo, Lilan Kennedy, Birehan Marta, hứa hẹn những cuộc so kè quyết liệt. Toàn bộ sự kiện được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng số.

Giải chạy tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn thông qua các hoạt động thiện nguyện và an sinh xã hội, ủng hộ đồng bào vùng bão lũ, Quỹ “Vì người nghèo”, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, Quỹ Bảo trợ tài năng thể thao… Giải chạy trực tuyến “Bước chạy vì tương lai trẻ em Việt” thu hút hơn 21.000 người tham gia, ghi nhận trên 440.000 km hợp lệ, đóng góp hơn 4,2 tỷ đồng cho Quỹ Chạm Yêu Thương.

Bên cạnh đó, giải KIDS RUN dành cho trẻ em từ 5-14 tuổi với hai cự ly 1,5 km và 3 km góp phần xây dựng thói quen vận động cho thế hệ trẻ, đúng với định hướng “thành phố của những công dân khỏe mạnh”.

Ở góc độ chuyên môn và tổ chức, giải tiếp tục được AIMS và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam công nhận đạt chuẩn cự ly quốc tế, đồng thời ra mắt giải Phá kỷ lục quốc gia với giá trị tiền thưởng cao, tạo thêm động lực cho các VĐV Việt Nam. Chương trình thông tin về thể thao đại chúng lần thứ 3, quy tụ hơn 120 chuyên gia và nhà lãnh đạo toàn cầu, cùng việc ứng dụng công nghệ thuyết minh HeriStepAI trên cung đường chạy, cho thấy nỗ lực kết nối thể thao với văn hóa, du lịch và mở rộng cầu nối quốc tế của TP.HCM.