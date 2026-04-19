Arsenal thua là chấm hết?

Arsenal đang ở rất gần chức vô địch Premier League, nhưng nếu hụt bước thêm lần nữa, mùa giải này sẽ bị xem là thất bại.

Liệu Arsenal có thể vô địch Premier League?

Arsenal bước vào thời khắc quyết định nhất dưới triều đại Mikel Arteta. Sau nhiều năm tái thiết, đội bóng thành London đã trở thành ứng viên vô địch thực thụ. Nhưng khi đã ở gần đỉnh cao, mọi tiêu chuẩn cũng thay đổi.

Ba năm trước, việc cạnh tranh đến cùng với Manchester City đã là tín hiệu tích cực. Giờ đây, điều đó không còn đủ nữa. Arsenal không thể tiếp tục sống bằng lời khen dành cho sự tiến bộ. Họ cần chiếc cúp.

Vì thế, chuyến làm khách tại Etihad thuộc vòng 33 Premier League lúc 22h30 ngày 19/4 mang ý nghĩa lớn hơn một trận cầu 3 điểm. Đây là bài kiểm tra cho bản lĩnh, niềm tin và cả giá trị của dự án Arteta.

Nếu Arsenal thắng, họ mở toang cánh cửa vô địch. Nếu hòa, quyền tự quyết vẫn nằm trong tay. Nhưng nếu thua, toàn bộ áp lực sẽ quay trở lại, còn Man City nhiều khả năng lại bước vào đoạn cuối mùa với tư thế quen thuộc của kẻ săn mồi.

Đó là điều Arsenal không muốn thấy nhất.

Arsenal đã tiến bộ, nhưng chưa vượt ngưỡng cuối cùng

Không thể phủ nhận những gì Arteta làm được. Ông tiếp quản một tập thể rệu rã, thiếu bản sắc và xa rời cuộc đua danh hiệu. Giờ đây, Arsenal là đội bóng có cấu trúc rõ ràng, sở hữu dàn cầu thủ trẻ chất lượng và đủ sức cạnh tranh ở cả Premier League lẫn Champions League.

Nhưng bóng đá đỉnh cao luôn tàn nhẫn. Khi tiến sát vạch đích, người ta không còn đánh giá bằng quá trình mà bằng thành quả.

Nếu Arsenal vô địch mùa này, Arteta sẽ được nhìn nhận như người đưa CLB trở lại hàng ngũ tinh hoa. Nếu không, những câu hỏi cũ sẽ quay lại: Arsenal thiếu gì? Arteta có đủ tầm để thắng trong thời khắc lớn nhất?

Mikel Arteta sắp bước vào bài test định đoạt mùa giải.

Một trong những tranh luận lớn nhất xoay quanh cách chơi của Arsenal. Sau thất bại nặng nề 1-4 trước Man City năm 2023, Arteta thay đổi rõ rệt. Ông từ bỏ phần nào sự phóng khoáng để xây dựng tập thể thực dụng hơn, chắc chắn hơn và ít rủi ro hơn.

Sự thay đổi đó giúp Arsenal ổn định hơn trong đường đua dài hạn. Nhưng nó cũng khiến đội bóng mất đi phần nào nét bùng nổ. Nhiều chiến thắng đến theo kiểu vừa đủ, thuyết phục về điểm số nhưng không thật sự áp đảo về cảm giác.

Người hâm mộ chấp nhận điều đó khi Arsenal đứng đầu bảng. Nhưng nếu cuối cùng vẫn trắng tay, mọi sự nhẫn nại sẽ biến thành hoài nghi.

Etihad là nơi định nghĩa kỷ nguyên Arteta

Điểm khiến Arsenal bị nghi ngờ nhiều nhất là khả năng bứt tốc ở giai đoạn cuối mùa. Huyền thoại Liverpool, Jamie Carragher từng chỉ ra rằng dưới thời Arteta, Arsenal thua tới 12 trận trong tháng 4, nhiều hơn bất kỳ tháng nào khác.

Đó không phải chi tiết vô nghĩa. Đây là giai đoạn mùa giải bước vào hồi kết, nơi mọi cú sảy chân đều trả giá đắt. Một đội bóng thường xuyên hụt hơi vào tháng 4 rõ ràng có vấn đề về tâm lý hoặc chiều sâu lực lượng.

Ngược lại, Man City gần như luôn tăng tốc đúng lúc. Đội bóng của Pep Guardiola thắng gần 80% số trận tháng 4 dưới thời ông. Đó là thói quen của nhà vô địch.

Sự khác biệt lớn nhất nằm ở niềm tin. Man City bước vào chặng cuối với ký ức của nhiều lần đăng quang. Arsenal bước vào với ký ức hụt hơi.

Etihad vì thế là nơi mọi thứ được phơi bày rõ nhất. Nếu Arsenal thắng, họ sẽ chứng minh mình đã trưởng thành và đủ sức đánh bại chuẩn mực cũ của Premier League. Nếu thua, nghi ngờ sẽ bùng phát dữ dội.

Arsenal mạnh về tổ chức, nhưng chưa có tiền đạo tạo cảm giác định đoạt trận đấu như các nhà vô địch thường sở hữu.

Một vấn đề khác nằm ở hàng công. Arsenal mạnh về tổ chức, nhưng chưa có tiền đạo tạo cảm giác định đoạt trận đấu như các nhà vô địch thường sở hữu. Những thời khắc lớn đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc của ngôi sao, và đây là điều Arsenal chưa thật sự rõ ràng.

Điều đó khiến gánh nặng dồn lên hệ thống thay vì cá nhân. Khi hệ thống vận hành trơn tru, Arsenal rất mạnh. Nhưng khi trận đấu bị kéo vào thế giằng co, họ thiếu một mũi nhọn đủ sức kết liễu đối thủ.

Nếu tiếp tục về nhì, Arsenal khó còn được xem là kẻ thách thức đáng yêu. Họ sẽ bị coi là đội bóng không biết cách chạm tay vào danh hiệu dù đã có quá nhiều cơ hội.

Arteta hiểu điều đó hơn ai hết. Ông đã xây xong phần móng, dựng xong bộ khung và đưa Arsenal trở lại vị thế lớn. Nhưng muốn bước sang đẳng cấp mới, ông cần chiếc cúp.

Mùa này, Arsenal không còn được phép hài lòng với vị trí thứ hai. Đã đến lúc họ phải thắng, hoặc chấp nhận sống cùng những nghi ngờ lớn hơn bao giờ hết.