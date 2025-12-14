Sáng 14/12, Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025 diễn ra thành công tại Khu đô thị Vạn Phúc (TP.HCM), thu hút gần 2.000 vận động viên tham gia và để lại nhiều hình ảnh đẹp về một hành trình chạy bộ xanh, bình yên và giàu cảm hứng.

Half marathon đầu tiên thu hút gần 2.000 VĐV tại TP.HCM

Với chủ đề “Hành trình xanh – Trao niềm tin, nhận hạnh phúc”, Tiền Phong Half Marathon 2025 không chỉ là một sự kiện thể thao, mà còn là thông điệp mạnh mẽ về lối sống tích cực, ý thức bảo vệ môi trường và tinh thần gắn kết cộng đồng. Cung đường chạy rợp bóng cây, không khí trong lành vào sáng cuối tuần giúp các vận động viên tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm thi đấu giữa không gian đô thị hiện đại nhưng gần gũi thiên nhiên.

Giải đấu thêm phần sôi động với sự xuất hiện của Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh, cùng dàn đại sứ và các người đẹp Hoa hậu Việt Nam như Mỹ Vân, Phương Thy, Nhật Lệ, Thanh Bình, bên cạnh hot-girl Taekwondo Châu Tuyết Vân. Sự đồng hành của các gương mặt nổi bật góp phần truyền cảm hứng, tạo nên bầu không khí hào hứng ngay từ vạch xuất phát.

Tiền Phong Half Marathon gồm ba cự ly 21,1 km, 10 km và 5 km, dành cho cả nam và nữ. Trong đó, cự ly bán marathon được chia thành 5 nhóm tuổi, từ 16 đến trên 60 tuổi, mở ra cơ hội chinh phục thử thách cho nhiều đối tượng runner. Ban tổ chức áp dụng thời gian giới hạn hợp lý, đảm bảo an toàn và trải nghiệm thi đấu trọn vẹn cho vận động viên.

Sau những màn tranh tài quyết liệt nhưng giàu tinh thần thể thao, Ban tổ chức đã trao giải cho các cá nhân xuất sắc ở từng cự ly. Phát biểu tại sự kiện, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức, cho biết giải đấu là mảnh ghép mới trong hệ sinh thái thể thao do báo Tiền Phong khởi xướng.

“Tiền Phong Half Marathon hướng tới việc lan tỏa lối sống lành mạnh, sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên, cũng như niềm tin vào những giá trị tích cực mà thể thao mang lại cho cộng đồng”, ông Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.