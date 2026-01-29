Dream Project và câu chuyện về ước mơ lớn lên từ kỷ luật mỗi ngày

Từ tinh thần marathon đến Dream Project 2026, Pocari Sweat kể câu chuyện về những ước mơ lớn lên mỗi ngày nhờ kỷ luật, sự vững vàng và niềm tin vào hành trình đường dài.

Có một điểm chung dễ thấy ở những người theo đuổi marathon là họ không nói nhiều về những khoảnh khắc bứt phá. Họ chú trọng nhịp chạy ổn định, sự dẻo dai và vững vàng. Thành công của marathon không được quyết định bởi yếu tố may mắn mà bởi việc người chạy có thể duy trì kỷ luật, giữ ổn định thể chất và tinh thần qua nhiều giai đoạn khác nhau hay không. Tinh thần ấy cũng chính là điều Pocari Sweat Dream Project 2026 trân trọng và mong muốn tiếp sức, tạo nền tảng để những ước mơ ban đầu tiếp tục lớn lên.

Tại Việt Nam, Dream Project 2026 kế thừa tinh thần toàn cầu của Pocari Sweat: Nuôi dưỡng ước mơ và khuyến khích người trẻ vượt giới hạn thông qua thể thao. Trước đó, chương trình từng triển khai với bóng đá thông qua “Giấc mơ bóng đá Nhật Bản 2025” dành cho nam sinh từ 13 đến 14 tuổi tại TP.HCM. Năm 2026, Dream Project mở rộng sang marathon - môn thể thao đòi hỏi sức bền, kỷ luật và tinh thần vững vàng.

Trong Pocari Sweat Dream Project 2026, 3 đại diện Việt Nam là những vận động viên có xuất phát điểm khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm chung là vững vàng với hành trình của mình.

3 đại diện Pocari Sweat Dream Project 2026.

Với Hoàng Nguyên Thanh, marathon là hành trình của ý chí vững vàng. Anh theo đuổi chạy bộ chuyên nghiệp từ năm 2010 và từng trải qua giai đoạn chấn thương kéo dài khiến phong độ lẫn ý chí bị thử thách. Trở lại sau giai đoạn đó, điều anh theo đuổi bây giờ không chỉ là những cột mốc, mà là tự chứng minh với bản thân mình hoàn toàn có khả năng giữ nhịp, giữ sự ổn định về cả thể chất lẫn tinh thần để đi xa hơn cả ước mơ ban đầu.

Hoàng Nguyên Thanh - vận động viên marathon chuyên nghiệp.

Với Hoàng Thị Ngọc Hoa - cô gái lấy mọi thứ từ thử thách cho tới thành quả để làm động lực tiến lên phía trước, “Never give up” không chỉ là một câu nói, mà là nguyên tắc cô giữ vững trong suốt hành trình. Có những giai đoạn cô phải đối mặt với những vấn đề như: Cơ thể mệt mỏi, thành tích chững lại, lịch chạy dày và phải tập luyện trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau. Những thử thách ấy tưởng chừng sẽ làm cô chùn bước, nhưng lại trở thành động lực để rèn sự vững vàng và kiên định hơn qua từng chặng đường. Vì vậy, mỗi cột mốc Ngọc Hoa hoàn thành không phải điểm dừng, mà là bước đệm để đặt mục tiêu mới, kiên trì kỷ luật và ngày càng vững vàng hơn trên đường dài.

Hoàng Thị Ngọc Hoa là cô gái có ý chí kiên cường trên đường chạy marathon chuyên nghiệp.

Mi Soa cũng là đại diện cho những người yêu thể thao một cách nghiêm túc. Cô bắt đầu tập chạy từ giai đoạn dịch bệnh với thói quen 2-3 buổi/tuần, rồi từng bước tích lũy trải nghiệm thi đấu ở các cự ly half marathon trước khi hướng tới mục tiêu lớn hơn.

Mi Soa là cô gái với tình yêu thể thao to lớn và ước mơ chinh phục những thành tích tại bộ môn marathon.

Hành trình của Mi Soa cho thấy ước mơ thể thao đường dài không chỉ dành cho những vận động viên chuyên nghiệp. Với cô, chỉ cần duy trì lịch tập đều đặn và kỷ luật từng ngày, những mục tiêu lớn hoàn toàn là có thể.

Trong khuôn khổ dự án, Pocari Sweat xuất hiện với vai trò đồng hành cùng các đại diện để bước vào cơ hội đầy thử thách tại một đường đua quốc tế danh giá. Pocari Sweat hướng đến việc trở thành một điểm tựa giúp các vận động viên vững vàng trên hành trình của mình.

Pocari Sweat hỗ trợ bù nước bổ sung ion xuyên suốt quá trình luyện tập và thi đấu.

Trên tinh thần “Vững bước, ước xa hơn”, dự án kỳ vọng tiếp thêm điều kiện để cộng đồng yêu chạy bộ riêng và những người có ước mơ nói chung tiếp tục vững vàng và chinh phục những cột mốc xa hơn theo cách của riêng mình.