Jeremy Mathieu giờ ra sao?

Jeremy Mathieu thừa nhận phải làm việc tại một cửa hàng thể thao ở Pháp vì những rắc rối pháp lý và vấn đề tâm lý sau khi khép lại sự nghiệp đỉnh cao.

Mathieu làm ở cửa hàng thể thao để không xa lánh cộng đồng.

Hình ảnh Mathieu mặc đồng phục Intersport, làm việc tại một chi nhánh giữa Aix-en-Provence và Marseille, từng khiến người hâm mộ bất ngờ. Chia sẻ với beIN Sports, Mathieu cho biết việc làm tại cửa hàng không phải quyết định ngẫu hứng. Anh đang vướng vào một vụ kiện và gặp nhiều khó khăn sau khi giải nghệ.

"Tôi làm việc ở Intersport, đó là vì có điều gì đó đang xảy ra và gây cho tôi rất nhiều vấn đề. Tôi sẽ không làm công việc này mãi mãi mà làm vậy để có đời sống hoà nhập với xã hội", anh nói.

Cựu tuyển thủ Pháp cũng tiết lộ từng phải vật lộn với chứng trầm cảm và đến nay vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Một người đồng đội cũ là Loic Loval-Landre giúp anh tìm được công việc này để anh có thể ra ngoài, giao tiếp và tránh việc ở nhà quá lâu.

Mathieu từng là nhà vô địch Champions League trong màu áo Barcelona. Trong giai đoạn khoác áo "Blaugrana", anh giành 2 La Liga, 2 Cúp Nhà Vua và Champions League mùa 2014/15 dưới thời Luis Enrique. Mathieu vào sân từ ghế dự bị trong trận chung kết thắng Juventus 3-1 năm 2015.

Trước đó, cựu tuyển thủ Pháp có 177 lần ra sân cho Valencia và được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm cùng sự đa năng, có thể đá trung vệ lẫn hậu vệ trái. Mức lương của anh tại Barca từng vào khoảng 100.000 bảng mỗi tuần.

Mathieu giải nghệ năm 2020 sau chấn thương đầu gối nghiêm trọng khi thi đấu cho Sporting Lisbon. Từ đỉnh cao châu Âu đến công việc đời thường, câu chuyện của Mathieu cho thấy không phải mọi nhà vô địch đều có một hành trình hậu sân cỏ dễ dàng.

