Câu chuyện lạ thường của nhà vô địch Champions League

Trong thế giới bóng đá hiện đại, không ít cựu cầu thủ sau khi giải nghệ lựa chọn những con đường đầy hào quang: làm huấn luyện viên, bình luận viên, doanh nhân, streamer hay thậm chí bước chân vào chính trường. Nhưng Jeremy Mathieu - cựu trung vệ từng khoác áo Barcelona, người từng vô địch Champions League và La Liga - lại chọn một con đường khiến nhiều người bất ngờ: làm việc tại một cửa hàng thể thao ở ngoại ô Marseille, Pháp.

Ở tuổi 41, Mathieu hiện là nhân viên tại cửa hàng Intersport Cabriès-Plan de Campagne, đồng thời theo học khóa đào tạo huấn luyện viên. Thông tin này do tờ L’Équipe xác nhận và nhanh chóng gây xôn xao giới truyền thông, khi nhiều người hoài nghi liệu có thật một cầu thủ từng hưởng mức lương hàng triệu euro lại đang làm công việc bán hàng.

Câu chuyện tưởng như đùa ấy lại hoàn toàn có thật. Một số đồng nghiệp tại cửa hàng đã xác nhận sự hiện diện của Mathieu, và cho biết anh là người khiêm tốn, hoà đồng và không bao giờ phô trương quá khứ lẫy lừng của mình. “Anh ấy rất bình dị, chẳng ai coi anh là người đặc biệt trong công việc hàng ngày”, một nhân viên chia sẻ với La Dépêche.

Thậm chí, sự xuất hiện của Mathieu hai tuần qua không gây nhiều chú ý trong nội bộ cửa hàng, trừ một số fan bóng đá nhận ra anh qua dáng người cao lớn và khuôn mặt quen thuộc.

Mathieu là một trong những cầu thủ có sự nghiệp khá đặc biệt. Xuất thân từ Sochaux, anh từng thi đấu cho Toulouse rồi chuyển sang La Liga khoác áo Valencia, trước khi được Barcelona chiêu mộ với mức phí 20 triệu euro vào năm 2014.

Trong màu áo gã khổng lồ xứ Catalonia, Mathieu từng cùng Messi, Neymar, Iniesta, Xavi và nhiều siêu sao khác chinh phục đỉnh cao châu Âu. Anh là người ghi bàn quan trọng trong chiến thắng trước Real Madrid ở mùa giải 2014/15 - mùa giải mà Barcelona giành cú ăn ba huyền thoại.

Tại Sporting Lisbon - đội bóng cuối cùng Mathieu thi đấu chuyên nghiệp - anh vẫn duy trì đẳng cấp và hưởng mức lương gần 2 triệu euro mỗi mùa. Tổng cộng, ngôi sao người Pháp từng bỏ túi hàng triệu euro từ sự nghiệp đỉnh cao kéo dài gần hai thập kỷ. Nhưng thay vì sống xa hoa như nhiều đồng nghiệp khác, Mathieu chọn lối sống giản dị, xa rời ánh đèn sân khấu và sự ồn ào của bóng đá đỉnh cao.

Điều khiến nhiều người bất ngờ không phải là việc Mathieu làm công việc “phổ thông”, mà là sự lựa chọn chủ động, không đến từ áp lực tài chính. Anh không lâm vào cảnh phá sản, không gặp khó khăn kinh tế. Ngược lại, Mathieu chủ động chọn cuộc sống yên bình sau giải nghệ, chuyên tâm theo đuổi sự nghiệp huấn luyện viên - một chặng đường mới mà anh muốn bắt đầu từ những điều cơ bản nhất.

Trên sân cỏ, Mathieu từng được biết đến là mẫu cầu thủ cá tính, thẳng thắn và đôi khi hơi "ngông". Anh từng từ chối lên tuyển Pháp vì không muốn làm phương án dự bị. Giờ đây, ngoài đời thường, Mathieu lại khiến người hâm mộ khâm phục bởi sự lựa chọn khác biệt, khi từ bỏ hào quang để trở thành “người bình thường” giữa đời sống thực.

Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội gần đây về Mathieu trong trang phục nhân viên cửa hàng khiến nhiều người hoài nghi liệu đó có phải là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo. Nhưng không, chính đồng nghiệp và khách hàng tại Intersport đã xác nhận: đó là Mathieu bằng xương bằng thịt - một nhà vô địch Champions League đang bắt đầu lại từ đầu theo cách riêng của mình.

Giữa một thế giới bóng đá nhiều thị phi và khoe mẽ, hành trình của Mathieu như một làn gió lạ. Anh không cần phải chứng minh điều gì thêm, bởi những gì đã đạt được trong quá khứ là quá đủ. Giờ đây, Mathieu tận hưởng cuộc sống theo cách giản đơn, chân thành và đầy bản lĩnh - một tấm gương lặng lẽ nhưng đáng trân trọng về giá trị của sự tự do lựa chọn.

Jeremy Mathieu - người từng đứng trên đỉnh châu Âu - giờ đây đứng sau quầy hàng, vẫn cao lớn, vẫn điềm đạm, và có lẽ vẫn mỉm cười khi khách hàng bước vào, chẳng cần biết rằng trước mặt họ là một phần của lịch sử Barcelona.

