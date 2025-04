Trận Atletico-Real Madrid có thể đá lại?

Sau những tranh cãi gay gắt liên quan đến quyết định phạt đền trong trận đấu giữa Atletico Madrid và Real Madrid tại lượt về vòng 1/8 Champions League, Hiệp hội Cổ động viên Atletico Madrid chính thức lên tiếng chỉ trích UEFA. Cơ quan này cáo buộc UEFA “chỉnh sửa” hình ảnh trong video giải thích quyết định sau cú sút của Julian Alvarez, đồng thời kêu gọi tổ chức một trận đấu lại.

Trong báo cáo của mình, Hiệp hội Cổ động viên Atletico Madrid đưa ra lý lẽ rằng video mà UEFA trình chiếu vào ngày 13/3 để giải thích quyết định có thể bị “sửa đổi”. Điều này làm dấy lên câu hỏi liệu đội bóng có thể khởi kiện UEFA và yêu cầu tổ chức lại trận đấu hay không. Tuy nhiên, theo các quy định của UEFA và FIFA, khả năng này gần như là không thể.

Cụ thể, Điều lệ Kỷ luật của UEFA quy định trong Điều 9 rằng “các quyết định của trọng tài trên sân đấu là cuối cùng”. Điều này có nghĩa là các quyết định của trọng tài, nếu không có sai lầm nghiêm trọng, sẽ không thể bị thay đổi. Chỉ trong trường hợp có sự nhầm lẫn rõ ràng, ví dụ như sai lầm về danh tính người bị xử phạt, quyết định đó mới có thể được xem xét lại.

Ngoài ra, Điều 9 cũng chỉ ra các biện pháp kỷ luật được áp dụng trong trường hợp một lỗi nghiêm trọng, dù trọng tài và các trợ lý không thấy được tình huống. Tuy nhiên, trong trận đấu này, trọng tài Marciniak thấy tình huống và thậm chí cảnh báo trọng tài VAR về sự việc, khiến việc yêu cầu một trận đấu lại càng trở nên khó khăn.

Thêm vào đó, các quy định của IFAB (Hội đồng Quốc tế về Các Luật của Trò chơi) cũng nêu rõ rằng một trận đấu sẽ không bị hủy bỏ vì lý do lỗi trong vận hành công nghệ VAR hay quyết định sai sót liên quan đến VAR. Trong trường hợp này, VAR can thiệp và xác nhận rằng bóng chạm chân Alvarez hai lần, nên không có cơ sở để yêu cầu tổ chức lại trận đấu.

Mặc dù vậy, yêu cầu của Hiệp hội Cổ động viên Atletico vẫn đặt ra câu hỏi về tính công bằng trong việc áp dụng công nghệ VAR và sự minh bạch trong các quyết định trọng tài, tiếp tục là vấn đề được các chuyên gia và người hâm mộ quan tâm trong làng bóng đá quốc tế.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.