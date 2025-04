200 triệu euro không cứu nổi Atletico

Trận thua 0-1 trước Barcelona ở bán kết lượt về Cúp Nhà vua không chỉ khiến Atletico Madrid chính thức trắng tay mùa này, mà còn phơi bày một sự thật cay đắng: đội bóng chi gần 200 triệu euro trong mùa hè vẫn không thể tung ra nổi một cú sút trúng đích trên sân nhà. Trong lúc HLV Diego Simeone cố gắng xoa dịu bằng những lời lẽ tích cực, trung vệ Jose María Giménez lại thẳng thắn gọi tên vấn đề.

Sân Metropolitano vốn là pháo đài bất khả xâm phạm của Atletico Madrid. Nhưng đêm bán kết lượt về Cúp Nhà Vua, nó trở thành nơi đội bóng áo sọc đỏ trắng cúi đầu rời giải đấu mà không kịp để lại một dấu ấn xứng tầm. Họ để Barcelona dẫn bàn từ phút 27 và bất lực suốt phần còn lại của trận đấu. Tệ hơn, trong suốt 90 phút, Atletico không tung nổi một cú sút trúng đích - một thống kê đủ để khiến bất kỳ đội bóng lớn nào phải tự vấn.

Trận thua ấy không chỉ đánh dấu thất bại về mặt tỷ số, mà còn là thất bại về tinh thần, về chiến thuật, và về cả kỳ vọng. Sau kỳ chuyển nhượng hè 2024 được đánh giá là mạnh mẽ bậc nhất trong nhiều năm, với tổng chi phí 185 triệu euro, Atletico đưa về những cái tên đình đám: Julian Alvarez – nhà vô địch World Cup, Robin Le Normand - trung vệ đá chính của tuyển Tây Ban Nha, vua phá lưới La Liga Alexander Sørloth, tiền vệ toàn năng Conor Gallagher và bản hợp đồng mượn từ Barca - Clement Lenglet.

Mục tiêu rất rõ ràng: đua vô địch La Liga, tiến xa ở Champions League, và ít nhất phải vào tới chung kết Cúp Nhà Vua. Nhưng thực tế lại hoàn toàn phũ phàng: bị Real Madrid loại ở Champions League, bị Barcelona đánh bại tại Cúp Nhà vua và đang kém chính Barça 9 điểm trên BXH La Liga.

Phát biểu sau trận đấu, trung vệ đội phó Jose Maria Giménez không giấu được sự thất vọng: “Chúng tôi buồn, chúng tôi tổn thương - vì bản thân và vì người hâm mộ. Chúng tôi xin lỗi vì đã đánh mất hiệp một. Nếu nhập cuộc với tinh thần như trong hiệp hai, mọi chuyện có thể đã rất khác”.

Lời nói ấy có thể khiến người hâm mộ đồng cảm, nhưng cũng khiến người trong cuộc - HLV Diego Simeone - cảm thấy cần lên tiếng. Trong phòng họp báo, ông tuyên bố: “Hiệp một không tốt, nhưng cũng không đến mức phải xin lỗi. Đôi khi, bạn phải thừa nhận rằng đối thủ chơi tốt hơn. Chúng tôi đã thi đấu rất tốt trong hiệp hai, hoàn toàn có thể gỡ hòa. Nhưng bạn không thể yêu cầu đội chơi 90 phút với cường độ như thế - nhất là khi đối thủ là Barcelona”.

Sự khác biệt trong cách nhìn giữa cầu thủ và HLV thể hiện rõ nét. Gimenez nói thay tiếng lòng của nhiều CĐV - những người đã chứng kiến đội nhà thi đấu bế tắc, rời rạc, và thiếu bản sắc. Còn Simeone, như mọi khi, vẫn trung thành với tư duy phòng ngự, với cách tiếp cận thực dụng và xu hướng tránh chỉ trích công khai cầu thủ.

Khi đội bóng cần những khoảnh khắc ngôi sao để tạo khác biệt, Antoine Griezmann - biểu tượng lớn nhất của Atlético suốt một thập kỷ qua - lại hoàn toàn im tiếng. Tiền đạo người Pháp thi đấu tới phút 81 nhưng không để lại bất kỳ dấu ấn nào. Trong 12 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Griezmann chỉ có 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo - quá ít cho một cầu thủ từng là đầu tàu.

Ở tuổi 34, Griezmann không còn sung mãn như trước và đang dần hướng đến MLS như một điểm đến cuối sự nghiệp. Hợp đồng hiện tại của anh sẽ hết hạn vào tháng 6/2026, nhưng việc anh có gắn bó với đội bóng thêm hai mùa giải nữa đang là dấu hỏi.

Simeone luôn nổi tiếng với khả năng tổ chức phòng ngự và phản công chớp nhoáng. Nhưng trước một Barca không có quá nhiều phương án tấn công, Atletico vẫn thi đấu như thể bị áp đặt hoàn toàn. Những tình huống phản công - vốn là điểm mạnh truyền thống của đội bóng - gần như không tồn tại. Bộ đôi Álvarez-Giuliano Simeone liên tục rơi vào tình trạng đói bóng, thiếu một mắt xích kết nối từ tuyến giữa.

Tuyến tiền vệ, dù có Gallagher, De Paul hay Koke, vẫn không thể làm chủ được khu vực trung tuyến. Barca dù không pressing mạnh nhưng cũng dễ dàng chia cắt các tuyến của đội chủ nhà.

Sau những phát biểu trái chiều từ Gimenez, trung vệ người Uruguay làm rõ quan điểm trong khu vực phỏng vấn hỗn hợp, nhấn mạnh rằng anh vẫn ủng hộ thầy. Simeone thì tiếp tục bảo vệ đội bóng: “Chúng tôi đang cạnh tranh tốt ở mọi mặt trận. Tôi tin vào các cầu thủ, vào đội ngũ của mình. Mục tiêu giờ là tập trung vào La Liga, bắt đầu từ trận gặp Sevilla”.

Simeone vẫn kiên định với triết lý của mình - một triết lý đã giúp ông trở thành HLV vĩ đại nhất lịch sử Atletico, nhưng cũng đang dần bị đặt câu hỏi trong bối cảnh hiện tại. Đầu tư lớn, kỳ vọng cao, nhưng kết quả thì không đi kèm với thực lực. Atletico Madrid mùa này là một tập thể được nâng cấp mạnh về nhân sự, nhưng lại thiếu bản sắc, thiếu lửa và đặc biệt là thiếu tính đột phá trong các trận đấu lớn.

Khi một đội bóng không thể tung ra nổi một cú sút trúng đích trên sân nhà ở một trận bán kết Cúp Nhà vua, vấn đề không còn nằm ở may rủi. Atletico Madrid đang đánh mất chính mình - đánh mất cả bản sắc chiến đấu từng khiến họ trở nên đáng gờm nhất châu Âu.

Và khi những người như Gimenez phải lên tiếng, nghĩa là sự thất vọng đã vượt khỏi ngưỡng chịu đựng của phòng thay đồ. Simeone có thể tiếp tục tin rằng "mọi thứ vẫn ổn", nhưng người hâm mộ thì không.

