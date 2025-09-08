Ronaldo chia sẻ video cảm động với cậu bé may mắn

Cristiano Ronaldo gửi lời nhắn cảm động đến cậu bé bật khóc vì xúc động khi được dắt tay anh ra sân trong trận vòng loại World Cup 2026 hôm 6/9.

Đội tuyển Bồ Đào Nha, đương kim vô địch Nations League, mở màn chiến dịch của mình bằng chiến thắng vang dội 5-0 trước Armenia ở bảng F. Ở tuổi 40, Ronaldo tiếp tục tỏa sáng khi ghi bàn thắng thứ hai cho đội nhà bằng pha dứt điểm cận thành, trước khi lập công lần thứ 140 cho tuyển quốc gia với cú sút xa ngoạn mục ngoài vòng cấm.

Khoảnh khắc trước giờ bóng lăn cũng khiến nhiều người hâm mộ xúc động khi cậu bé mascot đi cùng Ronaldo ra sân rưng rưng nước mắt. Siêu sao khoác áo số 7 an ủi, pha trò và ôm cậu bé. Những hình ảnh này được ghi lại trong đoạn video mà Ronaldo sau đó chia sẻ.

Trên mạng xã hội, anh viết: “Hôm qua tôi có thêm một người bạn mới. Tôi biết ơn vì tình cảm và sự ủng hộ mỗi ngày, và tôi hy vọng tất cả mọi người đều có thể theo đuổi ước mơ của mình”.

Ronaldo pha trò giúp cậu bé vui trở lại.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video khác cho thấy Ronaldo đẩy mạnh fan ra xa ngay khi người này tiến đến gần xin chụp ảnh với siêu sao người Bồ thời điểm anh vừa đặt chân tới khách sạn.

Khi Ronaldo xuất hiện, anh nhận được những tiếng hò reo "Cristiano" từ người hâm mộ. Tuy nhiên, theo tờ O Jogo, Ronaldo không hài lòng khi bị tiếp cận và thẳng thừng yêu cầu người đàn ông kia "ra khỏi đây".

Có lẽ do e ngại video đẩy fan tạo ra hiệu ứng tiêu cực nên Ronaldo đã chia sẻ hình ảnh xúc động của anh với cậu bé mascot trước trận đấu. Đây là chiến dịch vòng loại World Cup thứ sáu trong sự nghiệp lẫy lừng của Ronaldo. Bàn thắng thứ hai trước Armenia là cú sút uy lực từ khoảng cách 25 mét, cũng là bàn thứ 10 của anh trong 10 trận đấu chính thức gần nhất cho đội tuyển.