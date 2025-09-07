Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ronaldo xô đẩy fan xin chụp ảnh

  • Chủ nhật, 7/9/2025 05:54 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cristiano Ronaldo tỏ ra không hào hứng khi một fan quá khích bất ngờ chạy đến để xin chụp selfie cùng anh tại khách sạn của đội tuyển Bồ Đào Nha.

Khoảnh khắc Ronaldo đẩy người đàn ông ra xa.

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Ronaldo đẩy mạnh fan ra xa ngay khi người này tiến đến gần xin chụp ảnh với siêu sao người Bồ thời điểm anh vừa đặt chân tới khách sạn.

Khi Ronaldo xuất hiện, anh nhận được những tiếng hò reo "Cristiano" từ người hâm mộ. Tuy nhiên, theo tờ O Jogo, Ronaldo không hài lòng khi bị tiếp cận và thẳng thừng yêu cầu người đàn ông kia "ra khỏi đây".

Đáng chú ý, đội bảo vệ phản ứng chậm, khiến Ronaldo phải tự tay xử lý và đẩy fan ra khỏi khu vực của mình. Tình huống không hiếm gặp đối với ngôi sao như Ronaldo, nhưng rõ ràng anh thất vọng khi fan được phép tiếp cận quá gần, trong lúc anh cần tập trung cho đội tuyển.

Rạng sáng 7/9, tuyển Bồ Đào Nha thắng Armenia 5-0 thuộc lượt trận mở màn vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu. CR7 lập cú đúp trong lần thứ 222 Ronaldo ra sân cho đội tuyển Bồ Đào Nha, đồng thời chạm mốc 140 bàn thắng.

Ronaldo hướng đến việc tỏa sáng trong các trận đấu ở đợt tập trung quốc tế lần này, cùng mục tiêu giành vé dự World Cup mùa hè năm sau. Nếu Ronaldo và Lionel Messi đều góp mặt, cả hai sẽ phá kỷ lục trở thành những cầu thủ đầu tiên tham dự 6 kỳ World Cup.

Minh Nghi

