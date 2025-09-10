Ronaldo 40 tuổi vẫn viết lại lịch sử

Cristiano Ronaldo khép lại đợt tập trung tháng 9 của đội tuyển Bồ Đào Nha bằng những cột mốc lịch sử, đưa đội bóng lên ngôi đầu bảng F vòng loại World Cup 2026 với thành tích toàn thắng.

Ở tuổi 40, CR7 không chỉ chứng minh sức ảnh hưởng bền bỉ, mà còn cho thấy tham vọng chinh phục của một tượng đài chưa bao giờ lùi bước.

Hai trận, hai chiến thắng, một thông điệp ngắn gọn

Trong vòng một tuần, Bồ Đào Nha đá hai trận vòng loại World Cup 2026 và đều rời sân với chiến thắng. Trận mở màn, “Seleção” châu Âu đè bẹp Armenia 5-0, trong đó Ronaldo lập cú đúp, đặt dấu ấn ngay ngày trở lại sau chức vô địch Nations League hồi tháng 6. Đến chuyến làm khách tại Hungary, Bồ Đào Nha phải vất vả mới thắng 3-2, nhưng Ronaldo vẫn để lại dấu ấn bằng bàn thắng quý giá.

Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên tại Budapest, Ronaldo không nói nhiều. Anh chỉ viết trên mạng xã hội: “Hai trận, hai thắng. Tiến lên, Bồ Đào Nha”. Bảy từ ngắn gọn, nhưng phản ánh chính xác tâm thế của siêu sao đã bước sang tuổi 40: đơn giản, súc tích nhưng đầy quyết tâm.

Bàn thắng vào lưới Hungary mang ý nghĩa lớn lao. Nó giúp Ronaldo cân bằng thành tích của huyền thoại Guatemala, Carlos “Pescadito” Ruiz, với 39 bàn tại vòng loại World Cup - nhiều nhất lịch sử ở mọi châu lục. Thành tích này cũng đồng nghĩa anh vượt Lionel Messi, đối thủ quen thuộc trong cuộc đua song hành kéo dài gần hai thập kỷ.

Ronaldo vẫn duy trì phong độ ấn tượng ở tuổi 40.

Cơ hội để Ronaldo độc chiếm kỷ lục là rất rõ ràng. Tháng 10 tới, Bồ Đào Nha tiếp Cộng hòa Ireland và tái đấu Hungary. Nếu tiếp tục ghi bàn, CR7 sẽ một mình đứng trên đỉnh, khẳng định vị thế “máy ghi bàn” vĩ đại bậc nhất lịch sử bóng đá.

Không chỉ săn kỷ lục ghi bàn, Ronaldo còn hướng tới một dấu mốc đặc biệt: trở thành cầu thủ đầu tiên, hoặc chí ít cùng Messi, góp mặt ở 6 kỳ World Cup. Từ lần ra mắt năm 2006, siêu sao người Bồ Đào Nha đi cùng bóng đá thế giới suốt gần hai thập kỷ. Việc được kỳ vọng góp mặt thêm một kỳ World Cup nữa, ở tuổi 41, là minh chứng cho sự bền bỉ và ý chí phi thường hiếm thấy.

Trong suốt sự nghiệp, Ronaldo luôn bị gắn với các con số. Và ở tuổi 40, những con số ấy vẫn chưa ngừng sinh sôi. 27 bàn sau 30 trận trong năm 2025 cho Al Nassr là minh chứng rõ ràng: dù đã không còn chơi ở châu Âu, CR7 vẫn giữ hiệu suất ghi bàn vượt trội. Cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp, hiện còn cách anh 57 lần lập công, không còn là điều xa vời.

Trên bình diện tập thể, Ronaldo đang cùng Al Nassr đặt mục tiêu chinh phục AFC Champions League Two. Chỉ vài ngày sau khi khép lại đợt tập trung cùng Bồ Đào Nha, anh lập tức trở về để chuẩn bị gặp Al Kholood tại Saudi Pro League, rồi sau đó chinh chiến ở sân chơi châu lục với FC Istiklol của Tajikistan. Lịch trình dày đặc ấy cho thấy Ronaldo vẫn sống trong guồng quay khốc liệt của bóng đá đỉnh cao, thay vì chọn sự an nhàn cuối sự nghiệp.

Lời đáp cho những nghi ngờ

Suốt nhiều năm qua, Ronaldo thường xuyên phải đối diện với hoài nghi: tuổi tác có khiến anh dần lùi bước? Bỏ châu Âu sang Saudi Arabia liệu có phải sự thoái trào? Nhưng từng bàn thắng, từng cột mốc, từng thông điệp ngắn gọn anh để lại đã đủ sức khẳng định điều ngược lại. Ronaldo chưa bao giờ xem mình là “cựu binh”, anh vẫn tự định nghĩa bản thân bằng khát vọng chinh phục.

Ronaldo chưa chịu dừng lại.

Thực tế, ở Bồ Đào Nha hiện nay, nhiều tài năng trẻ như Pedro Neto, João Neves hay Gonçalo Ramos đang trưởng thành. Nhưng Ronaldo vẫn là điểm tựa. Anh không còn bùng nổ từng trận như tuổi 25, nhưng bản lĩnh, sự hiệu quả và tinh thần thủ lĩnh là điều chưa ai thay thế được. Bàn thắng trước Hungary - không chỉ san bằng kỷ lục Ruiz mà còn giúp đội nhà chiến thắng - là minh chứng điển hình: khi Bồ Đào Nha cần, Ronaldo vẫn có mặt.

Cái cách Ronaldo ăn mừng cùng Bruno Fernandes, Pedro Neto và João Neves sau trận thắng Hungary phản ánh nhiều hơn cả niềm vui chiến thắng. Đó là hình ảnh của một thế hệ đang nối tiếp, được dẫn dắt bởi người đàn anh đã đi qua mọi đỉnh cao. Và Ronaldo, bằng sự chuyên nghiệp và tham vọng, vẫn giữ vai trò người truyền lửa.

Với giới hâm mộ, hình ảnh ấy cũng khẳng định giá trị bền vững của bóng đá: vinh quang không chỉ đến từ tuổi trẻ, mà còn đến từ ý chí và sự tận hiến. Ở tuổi 40, Ronaldo vẫn chiến đấu để mở rộng giới hạn của chính mình, và của cả khái niệm “tuổi tác” trong bóng đá.

Đợt tập trung tháng 9 khép lại với thông điệp rõ ràng: Ronaldo chưa hề dừng lại. Anh vẫn ghi bàn, vẫn phá kỷ lục, vẫn truyền cảm hứng. Trận thắng Hungary không chỉ giúp Bồ Đào Nha toàn thắng, mà còn đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình cá nhân của CR7.

Những thử thách tiếp theo - từ vòng loại World Cup, Saudi Pro League đến AFC Champions League Two - sẽ tiếp tục chứng kiến Ronaldo viết thêm trang sử. Và với cách anh vẫn duy trì phong độ, khát khao cùng sức hút, thật khó để tin rằng câu chuyện mang tên Cristiano Ronaldo sẽ sớm khép lại.