Trận đấu đặc biệt của Ronaldo trước thềm World Cup 2026

Cổ động viên Mỹ nhiều khả năng được chứng kiến Cristiano Ronaldo thi đấu với đội tuyển nước nhà ngay đầu năm 2026.

Ronaldo sắp trở lại Mỹ sau 11 năm. Ảnh: Reuters.

Liên đoàn Bóng đá Mỹ (USMNT) đàm phán để tổ chức trận giao hữu với tuyển Bồ Đào Nha vào khoảng tháng 3/2026. Nếu kế hoạch này thành hiện thực, đây sẽ là lần đầu tiên Ronaldo trở lại sân cỏ Mỹ kể từ năm 2014, khi anh khoác áo Real Madrid đối đầu Manchester United trong khuôn khổ loạt trận giao hữu hè.

Theo The Athletic, các cuộc đàm phán đang bước vào giai đoạn cuối. USMNT muốn chốt lịch đá giao hữu vào tháng 3/2026 với cả Bồ Đào Nha và Bỉ, dự kiến diễn ra tại một sân vận động sức chứa khổng lồ để thu hút sự chú ý của dư luận. 11 năm trước, Real của Ronaldo thua MU 1-3 trước sự chứng kiến của 109.318 người hâm mộ tại sân Michigan, con số kỷ lục ở thời điểm đó.

Trận gặp Bồ Đào Nha được coi là bước chuẩn bị quan trọng cho thầy trò HLV Mauricio Pochettino, bởi đội cần những màn “thử lửa” chất lượng trước thềm World Cup 2026 tổ chức trên sân nhà.

Trong thời gian qua, đội tuyển Mỹ liên tục cọ xát với nhiều đối thủ mạnh như Nhật Bản, Australia, Uruguay, Paraguay và Ecuador. Tuy nhiên, phong độ của họ không tốt, bằng chứng là thất bại 0-2 trước Hàn Quốc hôm 7/9.

Ở vòng loại World Cup 2026, Ronaldo vừa góp 1 bàn trong chiến thắng 3-2 trước Hungary rạng sáng 10/9. Nếu giành quyền dự vòng chung kết World Cup 2026, CR7 sẽ lập kỷ lục lần thứ 6 góp mặt ở giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

