Thể thao

Trận đấu đặc biệt của Ronaldo trước thềm World Cup 2026

  • Thứ tư, 10/9/2025 11:18 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cổ động viên Mỹ nhiều khả năng được chứng kiến Cristiano Ronaldo thi đấu với đội tuyển nước nhà ngay đầu năm 2026.

Ronaldo sắp trở lại Mỹ sau 11 năm. Ảnh: Reuters.

Liên đoàn Bóng đá Mỹ (USMNT) đàm phán để tổ chức trận giao hữu với tuyển Bồ Đào Nha vào khoảng tháng 3/2026. Nếu kế hoạch này thành hiện thực, đây sẽ là lần đầu tiên Ronaldo trở lại sân cỏ Mỹ kể từ năm 2014, khi anh khoác áo Real Madrid đối đầu Manchester United trong khuôn khổ loạt trận giao hữu hè.

Theo The Athletic, các cuộc đàm phán đang bước vào giai đoạn cuối. USMNT muốn chốt lịch đá giao hữu vào tháng 3/2026 với cả Bồ Đào Nha và Bỉ, dự kiến diễn ra tại một sân vận động sức chứa khổng lồ để thu hút sự chú ý của dư luận. 11 năm trước, Real của Ronaldo thua MU 1-3 trước sự chứng kiến của 109.318 người hâm mộ tại sân Michigan, con số kỷ lục ở thời điểm đó.

Trận gặp Bồ Đào Nha được coi là bước chuẩn bị quan trọng cho thầy trò HLV Mauricio Pochettino, bởi đội cần những màn “thử lửa” chất lượng trước thềm World Cup 2026 tổ chức trên sân nhà.

Trong thời gian qua, đội tuyển Mỹ liên tục cọ xát với nhiều đối thủ mạnh như Nhật Bản, Australia, Uruguay, Paraguay và Ecuador. Tuy nhiên, phong độ của họ không tốt, bằng chứng là thất bại 0-2 trước Hàn Quốc hôm 7/9.

Ở vòng loại World Cup 2026, Ronaldo vừa góp 1 bàn trong chiến thắng 3-2 trước Hungary rạng sáng 10/9. Nếu giành quyền dự vòng chung kết World Cup 2026, CR7 sẽ lập kỷ lục lần thứ 6 góp mặt ở giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

  • Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro (sinh ngày 05/02/1985) là siêu sao bóng đá Bồ Đào Nha, được công nhận rộng rãi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Hiện anh đang thi đấu cho CLB Al-Nassr tại giải Saudi Pro League và là đội trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha. Vào ngày 01/07/2009, Ronaldo trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới khi chuyển từ Manchester United sang Real Madrid với mức giá 80 triệu bảng (tương đương 94 triệu euro).Anh đã giành được 5 Quả bóng vàng (Ballon d'Or), 4 Chiếc giày vàng châu Âu (European Golden Shoe) và 3 giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA (The Best FIFA Men's Player). Ronaldo là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử bóng đá quốc tế và là cầu thủ ghi bàn kỷ lục của Real Madrid với 450 bàn thắng.Anh là cầu thủ đầu tiên ghi được ít nhất 100 bàn thắng cho 4 câu lạc bộ khác nhau (Manchester United, Real Madrid, Juventus và Al-Nassr).Và là cầu thủ duy nhất ghi bàn ở cả 5 kỳ World Cup (2006, 2010, 2014, 2018, 2022) và 5 kỳ EURO (2004, 2008, 2012, 2016, 2020), đồng thời là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử Champions League.

    Bạn có biết:

    • Ngày sinh: 05/02/1985
    • Chiều cao: 1,87 m
    • Số áo: 7
    • Câu lạc bộ hiện tại: Al-Nassr FC (Saudi Arabia), hợp đồng đến năm 2027.

    Cristiano Ronaldo đã ghi hơn 900 bàn thắng trong sự nghiệp chuyên nghiệp (cho cả CLB và đội tuyển). CR7 nổi tiếng với sự chuyên nghiệp, ý chí tập luyện phi thường và lòng quyết tâm duy trì phong độ đỉnh cao ở một độ tuổi mà ít cầu thủ nào có thể làm được.

Đọc tiếp

