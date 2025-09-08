Alcaraz trên đường trở thành tay vợt vĩ đại nhất mọi thời

Không chỉ giành thêm danh hiệu lớn, Alcaraz còn gửi thông điệp mạnh mẽ: kỷ nguyên của anh bắt đầu, và quần vợt thế giới phải chuẩn bị cho một triều đại mới.

Carlos Alcaraz vừa giành chức vô địch US Open 2025.

US Open 2025 khởi đầu với một hình ảnh đầy bất ngờ: Carlos Alcaraz xuất hiện với mái đầu gần như trọc lốc. Câu chuyện phía sau tưởng chỉ là trò cười - anh trai Alvaro lỡ tay dùng nhầm tông-đơ khiến kiểu tóc hỏng nặng, buộc Carlos phải cạo sạch.

Nhưng rồi, khi Alcaraz nâng cao chiếc cúp vào sáng 8/9, sau chiến thắng 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 trước Jannik Sinner, kiểu tóc ấy không còn là sự cố, mà hóa ra là một biểu tượng: anh đã sẵn sàng cho một chương mới - lạnh lùng, quyết liệt và không khoan nhượng.

Một huyền thoại tuổi 22

Ở tuổi 22 năm 4 tháng, Alcaraz trở thành tay vợt trẻ nhất trong Kỷ nguyên Mở giành 6 Grand Slam. Điều đặc biệt nằm ở cách anh làm được điều đó. Suốt cả giải, anh kiểm soát thế trận gần như tuyệt đối, chỉ để mất đúng 1 set. 101 game cầm giao bóng, anh chỉ bị bẻ 3 lần. Đây là sự ổn định mà chính bản thân anh cũng chưa từng chạm tới trong 18 Grand Slam trước đây.

“Đạt được mục tiêu đề ra từ đầu mùa là điều tuyệt vời. Tôi muốn lấy lại vị trí số 1 và làm được điều đó cùng ngày với một danh hiệu Grand Slam thì càng đặc biệt”, Alcaraz chia sẻ.

Nếu trước kia người hâm mộ chỉ thấy ở anh một lối chơi bùng nổ, đôi khi ngẫu hứng, thì tại New York 2025, ta đã thấy một Alcaraz toàn diện và trưởng thành.

Alcaraz đã có 6 Grand Slam, dù mới 22 tuổi.

Novak Djokovic với 24 Grand Slam vẫn là đỉnh cao vĩ đại mà mọi tay vợt sau này phải nhìn lên. Nhưng hãy nhớ, ngay cả Djokovic, sau khi thua Alcaraz ở bán kết, cũng thừa nhận cơ hội vượt qua Alcaraz và Sinner trong thể thức 5 set lúc này là rất nhỏ.

Nếu Alcaraz duy trì trung bình 2 danh hiệu Grand Slam mỗi năm, anh hoàn toàn có thể bắt kịp Djokovic ở tuổi 31. Một dự đoán nghe có vẻ liều lĩnh - bởi thể thao là lĩnh vực không có gì chắc chắn. Chấn thương, động lực, sự khắc nghiệt của thời gian… tất cả đều là rào cản. Nhưng hãy nhìn lại thực tế: Alcaraz đi quá xa, quá sớm, và anh vẫn chỉ là một chàng trai trẻ sống cùng bố mẹ ở Murcia.

Trong bộ kỹ năng toàn diện của Alcaraz, giao bóng từng được coi là điểm “con người” nhất. Nhưng tại US Open này, nó trở thành vũ khí hủy diệt:

84% điểm thắng từ giao bóng 1 (cao nhất giải),

63% điểm thắng từ giao bóng 2 (cũng dẫn đầu),

và chỉ thua 3 game giao bóng trong suốt giải.

So sánh với trung bình cả năm (73% - 57% - 86%), sự khác biệt thật rõ rệt. Giờ thì Alcaraz không chỉ chứng minh mình có thể giao bóng hiệu quả, mà còn cho thấy khi đạt phong độ ấy, không ai chạm tới anh được.

Đằng sau ánh hào quang của Alcaraz là một Jannik Sinner không thể bỏ qua. Bộ đôi này thống trị quần vợt thế giới suốt hai năm qua, chia nhau toàn bộ 8 Grand Slam gần nhất. Và nếu Nadal từng giúp Federer hoàn thiện bản thân, thì Sinner hôm nay chính là chất xúc tác khiến Alcaraz ngày càng tiến bộ.

Sinner thất bại ở New York, nhưng sự tồn tại của anh giúp cuộc đua không còn là độc diễn. Chính sự kình địch ấy khiến quần vợt nam hấp dẫn hơn bao giờ hết - một Federer vs Nadal phiên bản mới.

Đích đến tiếp theo: Career Grand Slam

Sau hai Wimbledon, một Roland Garros và hai US Open, Alcaraz chỉ còn thiếu Australian Open để hoàn tất Career Grand Slam. Khi đặt chân tới Melbourne vào tháng 1 năm sau, anh sẽ mang theo kỳ vọng khổng lồ: trở thành tay vợt thứ 9 trong lịch sử hoàn thành bộ sưu tập này.

“Đó là mục tiêu số một của tôi. Tôi muốn hoàn thành Career Grand Slam càng sớm càng tốt,” Alcaraz khẳng định. Nếu làm được, đó sẽ là cột mốc giúp anh sớm bước vào cuộc tranh luận về danh xưng “vĩ đại nhất”.

Alcaraz đang trên đường hoàn thiện bộ sưu tập Grand Slam.

Netflix từng khắc họa Alcaraz trong một bộ phim tài liệu: một thiên tài thích tiệc tùng Ibiza, đôi khi khiến HLV Juan Carlos Ferrero lo lắng về sự tập trung. Nhưng US Open 2025 cho thấy một bước ngoặt.

Ferrero thừa nhận: “Cậu ấy đang trưởng thành. Chúng tôi biết rõ những gì cần cải thiện, và Carlos đã tin rằng mình có thể thay đổi cả trong lẫn ngoài sân”.

Đó chính là sự khác biệt. Khi sự bùng nổ tuổi trẻ gặp sự điềm tĩnh của một nhà vô địch, kết quả là một tay vợt vừa biết tận hưởng, vừa biết kiểm soát, vừa biết chiến thắng.

Con đường từ 6 đến 24 Grand Slam còn dài và đầy thử thách. Đòi hỏi Alcaraz lặp lại sự bền bỉ suốt một thập kỷ như Djokovic là quá khắt khe. Nhưng ở tuổi 22, với bộ kỹ năng toàn diện, phong độ ổn định và tinh thần không ngừng nâng cấp, anh xứng đáng bước vào cuộc tranh luận ấy.

Alcaraz không chỉ là nhà vô địch trẻ tuổi. Anh là hình ảnh của một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên mà chúng ta có thể chứng kiến một tay vợt đủ sức phá vỡ mọi chuẩn mực lịch sử.

Và lúc này, câu hỏi dành cho người hâm mộ quần vợt không còn là “Alcaraz có thể vĩ đại không?” nữa, mà là: “Anh sẽ vĩ đại đến mức nào?”