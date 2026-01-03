Lần đầu tiên trong lịch sử cúp châu Phi (AFCON), toàn bộ trận vòng 1/8 được tổ chức ở những sân vận động khác nhau.

Morocco làm nên lịch sử ở cúp châu Phi.

AFCON luôn là nơi cảm xúc bùng nổ, nhưng Morocco đang đưa giải đấu lên một chuẩn mực mới. Việc mỗi trận vòng 1/8 diễn ra tại một sân riêng không chỉ là câu chuyện hậu cần. Đó là thông điệp về năng lực tổ chức, về tham vọng và về cách bóng đá châu Phi đang thay đổi.

Những sân vận động của Morocco không chỉ mới, mà còn sống. Khán đài kín chỗ, âm thanh dội xuống mặt cỏ, cờ đỏ phủ kín lối vào. Từ Casablanca đến Rabat, từ Marrakesh đến Agadir, mỗi thành phố đều có bản sắc riêng nhưng cùng chung nhịp đập AFCON. Cảm giác ấy không thể mua bằng tiền, nó được tạo ra từ tình yêu bóng đá đã ăn sâu vào đời sống.

Sức mạnh của Morocco nằm ở sự kết hợp giữa hạ tầng hiện đại và tinh thần cổ động. Các cầu thủ châu Phi vốn đã quen với bầu không khí cuồng nhiệt, nhưng tại đây, họ được tiếp thêm năng lượng. Những bước chạy cuối trận không còn nặng nề. Những khoảnh khắc bế tắc bỗng có lối thoát nhờ tiếng hò reo từ bốn phía.

AFCON tại Morocco vì thế không còn là một giải đấu đơn thuần. Nó giống một chuyến hành trình qua nhiều thành phố, nhiều sắc thái văn hóa, nơi mỗi trận đấu mang hơi thở của địa phương. Sự phân bổ sân bãi khiến giải đấu lan tỏa rộng hơn, để bóng đá thực sự chạm vào từng ngóc ngách của đất nước này.

Với người Morocco, AFCON là dịp để giới thiệu hình ảnh đất nước với cả châu lục. Còn với bóng đá châu Phi, đây là lời khẳng định mạnh mẽ: họ đủ khả năng tổ chức những sự kiện lớn bằng tiêu chuẩn cao nhất.

Khi những khán đài bùng nổ và những con phố không ngủ, Morocco đang để lại dấu ấn vượt xa kết quả trên sân. AFCON năm nay rồi sẽ kết thúc, nhưng cách mà Morocco làm nên lịch sử sẽ còn được nhắc đến rất lâu sau tiếng còi mãn cuộc.