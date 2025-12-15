Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Amorim nói thật về Mainoo và cầu thủ trẻ

  • Thứ hai, 15/12/2025 09:54 (GMT+7)
  • 30 phút trước

HLV Ruben Amorim khẳng định chiến thắng là tiêu chuẩn duy nhất tại Old Trafford, bất kể cầu thủ trẻ hay trụ cột.

Mainoo không được MU trọng dụng mùa này.

Ruben Amorim chọn cách đối diện trực diện với làn sóng chỉ trích đang bủa vây Old Trafford. Trước trận gặp Bournemouth thuộc vòng 16 Premier League sẽ diễn ra rạng sáng 16/12, ông thừa nhận MU thi đấu chưa đạt yêu cầu và bản thân phải chịu trách nhiệm lớn nhất cho thành tích hiện tại.

Những ngày qua, Rio Ferdinand, Paul Scholes và Nicky Butt đồng loạt lên tiếng về việc Kobbie Mainoo không được trao cơ hội. Tiền vệ 20 tuổi chưa có trận đá chính nào tại Premier League mùa này và nhiều khả năng sẽ tiếp tục tìm đường ra đi theo dạng cho mượn khi kỳ chuyển nhượng tháng 1 mở cửa. Napoli được xem là điểm đến ưu tiên, giống như mùa hè trước.

Amorim cho rằng sự gay gắt của các cựu danh thủ xuất phát từ chuẩn mực chiến thắng mà họ từng sống cùng ở Manchester United. Trong bối cảnh đội bóng đang chật vật, những so sánh ấy càng trở nên khắc nghiệt. Ông khẳng định mình chấp nhận mọi chỉ trích vì hiểu rằng Man United đáng lẽ phải giành nhiều điểm hơn.

Theo Amorim, vấn đề cốt lõi không nằm ở một cá nhân nào mà ở kết quả chung của đội bóng. Ông nhấn mạnh: “Vấn đề duy nhất là không thắng”. Và cũng từ đó, Amorim đưa ra câu nói gây chú ý nhất: “Nếu tôi đang chiến thắng, tôi có thể cưỡi ngựa đến sân, chơi với hai hậu vệ và mọi thứ vẫn ổn”. Với ông, tại Sporting Lisbon, mọi tranh cãi từng không tồn tại chỉ vì đội bóng liên tục giành chiến thắng.

Về trường hợp Mainoo, Amorim khẳng định cầu thủ trẻ này đã được trao cơ hội nhưng chưa tận dụng tốt. Ông không cấm Mainoo ra đi, đồng thời sẵn sàng đối thoại nếu tiền vệ này muốn nói chuyện thẳng thắn. Tuy nhiên, Amorim nhấn mạnh ưu tiên số một luôn là tập thể và mục tiêu chiến thắng.

Yếu tố chiến thuật cũng được Amorim làm rõ. Manchester United hiện chơi với hai tiền vệ trung tâm, điều khiến Mainoo gặp bất lợi. Theo ông, nếu đội hình chuyển sang ba tiền vệ, khả năng ra sân của Mainoo có thể sẽ khác.

Không chỉ Mainoo, Amorim còn đưa ra đánh giá thẳng thắn về các cầu thủ trẻ khác. Toby Collyer ít được sử dụng tại West Brom, Harry Amass gặp khó ở Championship, còn Chido Obi không phải lựa chọn thường xuyên ở đội U21. Amorim nhấn mạnh rằng tất cả những cầu thủ này từng được trao cơ hội trong giai đoạn ông chịu sức ép lớn và liên tục bị kêu gọi sa thải.

Thông điệp của Amorim rất rõ ràng: truyền thống học viện là niềm tự hào của Manchester United, nhưng không phải tấm vé bảo đảm suất đá chính. Tại Old Trafford, chiến thắng vẫn là chuẩn mực cao nhất.

Hà Trang

