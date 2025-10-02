Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hojlund, De Bruyne gây ngỡ ngàng

  Thứ năm, 2/10/2025 07:09 (GMT+7)
Mối liên kết ăn ý giữa Rasmus Hojlund và Kevin De Bruyne khiến người hâm mộ Napoli bất ngờ.

De Bruyne tiếp tục tỏa sáng ở Napoli. Ảnh: Reuters.

Trong trận thắng 2-1 trước Sporting CP trên sân nhà ở vòng phân hạng Champions League rạng sáng 2/10, De Bruyne chứng minh đẳng cấp của một trong những tiền vệ hay nhất thế giới. Anh có 2 kiến tạo để Hojlund lập cú đúp, mang về chiến thắng cho Napoli.

Sofascore thống kê đây là cú đúp kiến tạo đầu tiên ở Champions League của De Bruyne kể từ tháng 5/2023. Với Hojlund, anh cũng có lần đầu ghi 2 bàn/trận ở đấu trường này kể từ tháng 11/2023.

Trước Sporting, De Bruyne cũng cho thấy sự toàn diện với 100% lần qua người thành công, 85% tỷ lệ chuyền chính xác, 5 lần thu hồi bóng, 4 lần hỗ trợ phòng ngự và 3 lần tạo ra cơ hội ghi bàn.

Với Hojlund, anh cho thấy phong độ ấn tượng với 3 bàn chỉ sau 5 trận cho Napoli. Niềm vui của Hojlund còn được thể hiện trên mạng xã hội. Trên Instagram, Hojlund hài hước chia sẻ: "Kịch bản Hojlund ghi hai bàn ở Champions League từ hai pha kiến tạo của De Bruyne chắc chắn không có trong kịch bản năm 2025 của tôi".

Sợi dây liên kết giữa Hojlund và De Bruyne giúp Napoli chơi thăng hoa ở mùa này. Với phong độ hiện tại, bộ đôi này được kỳ vọng sẽ tiếp tục trở thành nguồn cảm hứng trong hành trình chinh phục Serie A và Champions League của đội bóng xứ Naples.

