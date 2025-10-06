Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hojlund rực sáng

  • Thứ hai, 6/10/2025 04:45 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Rạng sáng 6/10, Rasmus Hojlund ghi bàn quyết định giúp Napoli lội ngược dòng hạ Genoa 2-1 ở vòng 6 Serie A.

Hojlund ghi bàn gấp đôi Benjamin Sesko.

Phút 75, một tình huống lộn xộn diễn ra trước khung thành của Genoa. Frank Anguissa băng vào dứt điểm nhưng không thắng được thủ môn đội khách. Bóng bật ra đúng vị trí của Hojlund và cựu tiền đạo MU không bỏ lỡ cơ hội đá bồi, giúp Napoli vượt lên dẫn 2-1.

Trước đó, Hojlund đã có một lần làm tung mành lưới Genoa, sau một pha đột phá và dứt điểm sở trường. Dù vậy, bàn thắng của anh lại bị từ chối do Kevin De Bruyne việt vị khi tham gia pha tấn công.

Ngay ở bàn gỡ hòa 1-1, Hojlund cũng ghi dấu ấn. Pha chạy chỗ của cầu thủ này thu hút sự chú ý của 2 hậu vệ Genoa, từ đó mở ra khoảng trống thênh thang để Anguissa đánh đầu cận thành, tạo tiền đề cho màn lội ngược dòng của chủ nhà.

Hojlund đạt phong độ cao với 3 bàn thắng trong 2 trận gần nhất. Tổng cộng, chân sút người Đan Mạch đã có 4 pha lập công kể từ khi đến Italy. Tại Serie A, Hojlund phát huy điểm mạnh về tốc độ. Khi sự tự tin trở lại, những pha dứt điểm của tiền đạo sinh năm 2003 cũng trở nên sắc bén hơn.

Hojlund tìm lại chính mình cũng nhờ De Bruyne. Cựu tiền vệ Man City trở thành nguồn cung cấp bóng thường xuyên cho đàn em 22 tuổi, giống như cách anh từng nâng tầm Erling Haaland tại Etihad.

Với 3 điểm tại sân Diego Armando Maradona, Napoli đòi lại ngôi đầu từ tay Roma với cùng 15 điểm nhưng hiệu số tốt hơn. Sau loạt trận quốc tế, Hojlund cùng đồng đội sẽ chạm trán Torino, trong khi Roma đối mặt thử thách mang tên Inter.

